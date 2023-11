Universidad de Chile visita a Cobresal por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023 y el debate está abierto. Es que un triunfo de los azules ante Los Mineros beneficia directamente a Colo Colo y Huachipato en la lucha por el título del torneo.

Y no es un misterio que gran parte de los hinchas del Cacique esperan como nunca un triunfo del archirrival… una victoria de la U. Y por el lado azul el debate son las implicancias de ganar para seguir optando a un boleto a la Copa Sudamericana, mientras una derrota significa no ayudar a que el título quede en bandeja de los albos.

En ESPN F90 Chile, el panel protagonizó un acalorado y sabroso debate sobre el escenario que afrontará el Chuncho contra Cobresal y la aparente tranquilidad con la que una victoria o una derrota, indistintamente, dejaría conformes a los hinchas de Universidad de Chile.

“Hay algunos hinchas que a lo mejor no les interesa entrar a una copa con tal que Colo Colo no salga campeón. Es así el hincha”, dijo Diego Rivarola en medio de los cuestionamientos de Sebastián Esnaola y y el apoyo de Dante Poli.

Esnaola opinó que “entonces esos son anticolocolinos, no hinchas de Universidad de Chile. Preocúpate de tu equipo primero”, mientras Jorge Valdivia manifestó que “sí se da. En Argentina se ha dado y en Brasil y otras partes también. ¿Creen que los hinchas de Boca querían darle el título a River? Ninguna posibilidad”.

¿Tranquilidad para el hincha azul?

Rivarola sostiene que “yo creo que el hincha de Universidad de Chile va a salir de la cancha de Cobresal tranquilo por primera vez”. Esnaola respondió que “no puedo creer que un hincha quiera que su equipo pierda, me cuesta creerlo. Yo jamás pretendería que mi equipo pierda”.

Eso sí, el ex delantero de la U aclaró que “el hincha que viajará a El Salvador va a ir a alentar al equipo en las buenas y en las malas”. Esnaola sentenció que “si quieren que el equipo pierda borremos la mitad de las canciones de la barra. No pongo en duda que haya hinchas de la U que quieren que la U pierda con Cobresal, lo que digo es que no creo que sean buenos hinchas. Existen, pero no creo que sean buenos hinchas”.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras caer frente a Coquimbo Unido, la U enfrentará como visita al puntero Cobresal este domingo desde las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juego Colo Colo frente a Unión Española?

El Cacique visita a Unión Española este domingo 3 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023.