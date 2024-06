Juan González, ex entrenador de las series menores azules, reveló detalles de cómo el atacante llegó al club y su situación familiar.

Damián Pizarro está a punto de embarcarse en su primera experiencia internacional. A sus 19 años, luego de su rápido pasar por Colo Colo tras ascender al Primer Equipo, será nuevo refuerzo del Udinese en Italia.

Una carrera veloz la del delantero, que también cuenta con sus inicios en el fútbol en el archirrival. Y es que el primer cuadro al que llegó con apenas 10 años fue Universidad de Chile. Tanto fue lo que marcó esta experiencia que fue un ferviente hincha del Romántico Viajero.

Así lo reveló Juan González, ex futbolista azul y que tuvo a Pizarro en las divisiones inferiores, en diálogo con AS Chile. “Tenía un biotipo diferente y una personalidad importante en el juego. Era un niño algo inmaduro, pero en el club lo querían harto. No era de portarse mal, pero le gustaba bromear”, señala.

Junto con decir que Damián “tenía algunos enredos familiares que lo complicaban y hacía más caso acá que a sus padres“, el Diablo reconoció que el albo “era fanático de la U, y era de los que llevaba la bandera en los partidos”.

El niño Damián Pizarro y su paso por la U (Archivo)

¿Cómo pasó Damián Pizarro de la U a Colo Colo?

Según contó Juan González ocurrió mientras estaba en la Sub 14 azul. “La categoría tenía un viaje y el técnico (Cristián Romero) no lo consideró, luego de que en un inicio le dijo que sí lo iba a llevar”. Tras ese incidente partió al Cacique, con todo lo que ocurrió hasta ahora.

Si bien públicamente Damián Pizarro fue enfático en señalar que es hincha de Colo Colo, quien fuera su DT en la U tiene una explicación. “Es lógico, debe buscar aceptación. De hecho, él llega al club porque pertenecía a la Escuela Matriz del CDA. Y, obviamente, tú vas a la escuela del club que te gusta”, sentencia.

