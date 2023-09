Cristóbal Campos perdió la titularidad en Universidad de Chile en los últimos partidos. El portero, luego de cuatro derrotas y un empate en cinco encuentros, le cedió el puesto a Cristopher Toselli, quien asumió en el once inicial de cara a la recta final del Campeonato Nacional 2023.

Y a pesar de que todavía tiene contrato vigente con la institución laica por un año y tres meses más, su salida todavía es posible. Si se suma la intermitencia en la titularidad a su descontento en la U, es que en el CDA no descartan despedirse de Campitos en los próximos meses.

Y el mismo jugador encendió una alarma al publicar un misterioso mensaje en sus historias de Instagram. Primeramente se puede ver una imagen del plantel completo de Universidad de Chile con cientos de niños de una de las escuelas de fútbol azules en la cancha Leonel Sánchez.

A la fotografía, sin embargo, además de ponerle un corazón azul, le escribió “disfruta mientras dure!”. Que si se va o no, todavía no está confirmado. No obstante, con este mensaje siembra la duda de una eventual salida a fines de la temporada 2023.

Lo que sí parece ser un hecho es que Toselli se mantendrá en la titularidad para el próximo partido de la U antes del parón por los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El formado en Universidad Católica saldría del inicio para enfrentar a Audax Italiano el 2 de octubre.

¿Cuáles son los números de Cristóbal Campos esta temporada?

Entre Campeonato Nacional y Copa Chile, Cristóbal Campos ha jugado un total de 23 partidos con Universidad de Chile, con 2025 minutos. Solamente en uno de ellos salió de cambio. Ha recibido 26 goles en contra, mantuvo 8 veces el arco imbatido, y perdió una tanda de penales contra O’Higgins por 5-3.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristóbal Campos con la U?

De momento, Campos mantiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre del 2024. Es decir, le queda una temporada y un poco más como jugador azul.