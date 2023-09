Universidad de Chile vive un complicado momento en el Campeonato Nacional, donde acumula ocho fechas sin saber de triunfos, lo que tiene en las cuerdas el presente del técnico Mauricio Pellegrino.

Una situación donde se han dado declaraciones con el entrenador criticando cosas que faltan en el club, y una directiva que sacó la voz con su presidente Michael Clark, que intentó apagar el incendio.

Palabras

Un contexto que fue analizado por Nicolás Peric, en ESPN, donde reveló que poco a poco ha ido entendiendo lo que quiso decir Pellegrino, a quien encuentra han dejado sólo dando la cara en momentos difíciles.

“Analizamos el otro día las declaraciones de Pellegrino, que salió hablar de las situaciones que hacían falta o que no estaban presente en Universidad de Chile. Encaré a Pellegrino con respecto a lo que comenzó haciendo y en lo que nos explicó. Me fui por la parte futbolística y después me quedé pensando el por qué. Podemos decirle a Pellegrino que futbolísticamente no está a la altura, porque en un momento nos entusiasmó, porque a esa base quiso agregar otra cosa y no le dio”, comenzó explicando.

“Me quedo pensando, a lo mejor Pellegrino, su sensación, no es blindarse, es que está muy expuesto. Por qué tiene que dar una explicación que no es de fútbol. Hay que leer entre líneas, porque en su capacidad de poder decir las cosas de diferentes formas está muy bien, está muy preparado”, enfatizó.

Crítica

En ese sentido, el ex arquero apunta a que la dirigencia de la U ha dejado a Pellegrino teniendo que explicar situaciones que no le corresponden, por lo que se crea un nuevo problema.

“Por qué, después de eso, sale Clark hablar ahora con respecto a lo que Pellegrino dijo, de lo que le faltaba a la institución para respaldar al plantel y sentirse acompañado en momentos difíciles. No sé si era la mejor frase para respaldar al técnico”, detalló.

“Cuando sales a dar una declaración, y si hacemos correlativamente la historia de Pellegrino con sus declaraciones y el señor Clark, falta algo. Cuando hay un compromiso, que no tienes por qué escribir, pero te veo todos los días, te veo en el estadio, te veo acá, te veo allá, me pongo la camiseta, no dejo al técnico sólo explicando cosas que no tiene por qué explicar. Sale Clark a decir algo que no tiene por qué decir, porque le quedan cinco partidos. Va a despedir un técnico, pagar una cuarta indemnización, para traer al Seba Miranda en un periodo de 40 días que no hay fútbol. Tien razón Pellegrino, tiene que salir a defender situaciones que no tiene por qué”, finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauricio Pellegrino?

A su llegada al club, en diciembre de 2022, se dio a conocer que el vínculo de Mauricio Pellegrino con Universidad de Chile es por toda la temporada 2023. Es decir, hasta fines de diciembre.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la U volverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.