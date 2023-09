Pellegrino ácido: "Han echado tantos técnicos y la U lleva más de tres años difíciles, la culpa no es del DT"

Universidad de Chile perdió 3-1 contra un Deportes Copiapó que lucha por alejarse de la zona de descenso. Como visita, los azules timbraron el octavo partido sin ganar justo cuando muchos sostenían que la continuidad del entrenador, Mauricio Pellegrino, dependía de no caer.

Por ahora Azul Azul no ha roto su silencio característico y Pellegrino sigue en el puesto, al menos de momento. Tras el duelo el mismo entrenador se mostró molesto y lanzó dardos contra la misma Universidad de Chile.

Consultado si seguirá como deté de la U, Pellegrino respondió tajante que “esa no es una pregunta para mí. Yo soy el entrenador en las buenas y en las malas. Hay una dinámica instalada de que cuando al equipo le va mal, es el técnico quien se tiene que ir. Y la U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa”.

Tras estas las ácidas declaraciones, agregó que “si se han ido tantos entrenadores y el club lleva más de tres años en una dinámica difícil, la culpa no es del entrenador. Yo tengo dignidad, porque doy la cara. Acá la solución no es que el entrenador se vaya”.

Sentencia que “responsabilidad tenemos todos acá. Ahora pido que no se entre en el análisis sencillo de echar al técnico. Yo en su momento di un paso al costado, pero es algo que se debe hablar con calma porque tenemos la grandeza de la gente que nos acompaña y ojalá que pronto le podamos devolver lo mismo”.

¿Cuántos partidos lleva la U sin ganar?

Universidad de Chile completó ocho partidos sin triunfo frente a Copiapó. Acá el listado:

-U. Española 3 – 0 U. de Chile

-U. de Chile 0 – 1 Palestino

-Magallanes 2 – 1 U. de Chile

-U. de Chile 2 – 5 O’Higgins

-U. de Chile 1 – 1 Curicó unido

-La Calera 2 – 1 U. de Chile

-Colo Colo 1-1 U. de Chile

-Deportes Copiapó 3 – 1 U. de Chile

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras la derrota ante Copiapó, y las dudas sobre la continuidad de Mauricio Pellegrino en la banca azul, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre.

