Todo es alegría en Universidad de Chile tras la agónica victoria sobre Palestino en el Estadio Nacional. Los azules no paran ganar y ahora le sacaron siete puntos de ventaja a Colo Colo en la pelea por el título, esto a la espera de que el Cacique se ponga al día con sus duelos pendientes.

El festejo del pueblo laico fue por partida doble, ya que se trató de un triunfo sobre la hora gracias al agónico tanto de Leandro Fernández, quien en el 90+1’ al interior del área sacó un disparo inatajable para el arquero César Rigamonti.

Obviamente que era de esperar un festejo alocado en las huestes azules. Sin embargo, lo que se vivió en la caseta de Radio Agricultura del Estadio Nacional rompió todos los esquemas.

Esto lo decimos porque el periodista Cristián Caamaño y el exfutbolista Mauricio Pinilla, encargados de los comentarios en la brega entre azules y árabes, se volvieron locos gritando el agónico tanto de Lea.

Tanto el comunicador como el ex atacante dejaron salir su corazoncito azul, gritando con todo la anotación que le dio tres puntos de oro al Bulla en esta pelea por el título.

Caamaño repite con un alocado festejo

No es la primera vez en este año que Cristián Caamaño pierde la compostura por culpa de la U. En junio pasado el periodista también se volvió logro gracias al agónico gol que Lucas Assadi le hizo a Everton en el Sausalito y que se tradujo en el 2-1 definitivo para los azules.

En esa ocasión el comunicador aseguró que su festejo se dio porque “hay una historia detrás, que no alcancé a contar. Ayer estaban mis niños en la radio, pero no participaron de la transmisión, muchos no se enteraron que estaban, porque los dejé en la oficina de deportes”.

“Cuando le anularon el gol a Zaldivia, mi hija mayor me mandó un video de mis hijos llorando, sobre todo la Dominga que es la más fanática y el Maxi. Entonces me dio tanta pena, que cuando hace el gol Assadi, yo generalmente mantengo la compostura y muchos me han dicho que soy demasiado de piedra, el tema es que cuando hace el gol me acordé de ellos, me desahogué”, añadió en esa ocasción.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo duelo de la U será ante Huachipato el martes 24 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Los acereros vienen de perder por 3-1 ante Deportes Iquique y marchan 13° con 25 puntos.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.