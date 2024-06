Universidad de Chile sumó un triunfazo ante Everton en Viña del Mar, porque ganó por 2-1 y sigue al tope de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional.

La victoria de los laicos fue sufrida en Sausalito, porque se dio con un gol en el final del encuentro de Lucas Assadi, quien marcó con un derechazo colocado a los 96 minutos.

El tanto del 10 fue celebrado con todo por los hinchas de la U, y también por el periodista Cristián Caamaño, quien en radio Agricultura perdió la compostura en plena transmisión.

La explicación de Caamaño

Todo suceso tiene su explicación, y este lunes el citado comentarista contó en la misma emisora el motivo por el cual se salió de todo protocolo.

“Hay una historia detrás, que no alcancé a contar. Ayer estaban mis niños en la radio, pero no participaron de la transmisión, muchos no se enteraron que estaban, porque los dejé en la oficina de deportes”, contó en un principio.

El festejo de Assadi.

“Cuando le anularon el gol a Zaldivia, mi hija mayor me mandó un video de mis hijos llorando, sobre todo la Dominga que es la más fanática y el Maxi. Entonces me dio tanta pena, que cuando hace el gol Assadi, yo generalmente mantengo la compostura y muchos me han dicho que soy demasiado de piedra, el tema es que cuando hace el gol me acordé de ellos, me desahogué”, agregó.

Para cerrar el tema, Caamaño indicó que “ahí está la explicación, me da un poco de vergüenza, fue un lapsus. Después cuando fui a buscar a mis hijos salieron corriendo a buscarme y los hicieron callar acá en la radio. Fue un desahogo. Nunca celebro los goles, pero ahora hubo una historia detrás que me tocó un minuto antes”.

