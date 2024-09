Universidad de Chile recibió un combo en el mentón este domingo en el estadio Tierra de Campeones, porque Deportes Iquique le ganó por 3-0 y complicó las opciones azules en el Campeonato Nacional.

La U ahora no depende de sí misma para dar la vuelta olímpica a fin de año, porque Colo Colo tiene tres partidos pendientes y si los gana todos quedará como líder del fútbol chileno.

Los azules sufrieron en el norte y además vieron como uno de sus figuras se fue expulsado, porque Leandro Fernández vio la roja directa tras una polémica jugada, situación que analizó Manuel de Tezanos Pinto.

De Tezanos defiende a Leandro Fernández

El periodista, en su espacio de redes sociales Balong, analizó la jugada que le costó ver la roja a la figura de Universidad de Chile ante Deportes Iquique.

“Debo decir que yo no hubiese echado a Leandro Fernández, se cayó. El partido pasado de Iquique, que fue contra Huachipato, pasó lo mismo. Mojan mucho la cancha y se tropiezan todo el rato”, dijo De Tezanos sobre la decisión de Piero Maza.

El momento de la roja a Leandro Fernández. Foto: Alex Diaz/Photosport

“Y Stefan Pino deja la plancha, es distinto. Me pareció más roja. Yo no echaría a nadie, se sorprenderían de las hue… que dejaría pasar. A los jugadores no les creo mucho”, argumentó.

En Universidad de Chile van a apelar por la expulsión de Leandro Fernández y esperan contar con sus servicios para los próximos partidos clave en la lucha por el título.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile intentará seguir en la lucha por el título en la fecha 27 del Campeonato Nacional, cuando en recinto por confirmar según la ANFP reciba a Unión La Calera, este sábado 5 de octubre a partir de las 17:30 horas.