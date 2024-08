Uno de los duelos más llamativos de la fecha 23 del Campeonato Nacional se jugará en la jornada del sábado, cuando Coquimbo Unido reciba a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los azules necesitan de un triunfo para seguir solidos en la lucha por el título, donde Colo Colo los sigue de cerca, aunque saben que los piratas son un cuadro que no han podido vencer en esta temporada.

Pese a esto, el periodista Cristián Caamaño alerta al equipo de Gustavo Álvarez por el miedo escénico que puede provocar ir a enfrentar a Coquimbo en casa, por sus últimos resultados.

No hay duda que la salida de Luciano Cabral pegó fuerte en el camarín del técnico Fernando Díaz, donde lleva seis partidos seguidos sin triunfos en el Campeonato Nacional.

Luciano Cabral pena en Coquimbo Unido. Foto: Andres Pina/Photosport

Los piratas a la baja contra la U

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño profundizó en la actual campaña de Coquimbo Unido, en puntos donde Universidad de Chile se puede ver beneficiada.

“La irregularidad del fútbol chileno, contra Cobreloa no pateó al arco y es preocupante. Antes mostraba carácter, costaba superarlo, independiente de Cabral porque, cuando no aparecía, el colectivo lo sostenía y hoy en día no tiene esa solidez defensiva, no aparece Chávez, el Mudo Vásquez a cuentagotas y no aparecen los externos”, comentó.

“A partir de ahí busca otras variantes el Nano Díaz y no han resultado. Así como la U tiene las bajas de Zaldivia y Poblete, Coquimbo pierde al mejor que es Glaby, por lo que tiene que apostar por Galani, que no es lo mismo”, detalló.

Por lo mismo, asegura que hay que tomar las precauciones, pero que, en el papel, Coquimbo Unido no aparece ya como el gran cuco del torneo y por eso ha perdido puntos.

“Uno sabe a lo que juega y pretende Nando Díaz, pero ya no tiene la contundencia de Cabral o Chávez. Son seis partidos sin ganar en la segunda rueda”, finalizó.

¿Cuándo juega la U con Coquimbo Unido?

Universidad de Chile pone la mira en una verdadera final para acercarse al título del Campeonato Nacional. Este sábado 31 de agosto desde las 15:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.