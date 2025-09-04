La disputa en Conmebol de Universidad de Chile con Independiente, por la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025, puede sumar un nuevo protagonista una vez conocido el fallo.

Todo, porque desde que los medios Argentinos han inflado la opción de que se puedan disputar los minutos restantes, luego de que se canceló el encuentro en Avellaneda, hay muchos equipos que están atentos.

Uno de ellos es Colo Colo, quienes vivieron la cancelación del duelo ante Fortaleza, pero que, al momento de conocer su castigo, jamás se abrió la chance de poder disputar los minutos restantes.

Por lo mismo, aseguran que, de pasar esta opción, los albos se podrían sumar a los reclamos de la U contra la organización del fútbol Sudamericano, donde pasarían de rivales a amigos.

Colo Colo no pudo retomar su partido ante Fortaleza esta misma temporada. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también TNT Sports avisa que Conmebol “prepara mazazo” a U de Chile por ayudar a Independiente: “Le debe bastante…”

¿Por qué Colo Colo podría reclamar por la U en Conmebol?

Fue la periodista Carolina Fernández quien puso el tema sobre la mesa en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quien deja abierta la opción de que existan reclamos de Colo Colo y otros equipos.

Publicidad

Publicidad

“Hay un tema de tiempos que está bien en contra, si esto se dilata, si el viernes se da la posibilidad, porque Independiente está con la idea que se retome con dos tiempos de 22 minutos cada uno, eso significa jugar en recinto neutral, en Paraguay, sin hinchas y está el tema de la apelación”, explicó.

“Colo Colo cuando se castiga apela y termina en el TAS. El tiempo que demanda la resolución apremia, está Alianza Lima esperando y hay que organizar todo, no será a la rápida”, detalló.

Por lo mismo, asegura que queda la chance de nuevos reclamos a Conmebol si es que cambian la forma de castigar: “Yo Colo Colo observo con mucho interés, porque me castigaron por algo similar, donde se culpó al organizador porque el partido no terminó”.

Publicidad

Publicidad

“Si Conmebol decide que Independiente no salga de la competencia, la decisión no fue deportiva porque no le permitieron seguir jugando el partido, como plantean ahora con Independiente. Conmebol queda amarrada”, finaliza.