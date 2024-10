Charles Aránguiz vive un dulce presente en Universidad de Chile, adonde decidió regresar este año luego de una década en el fútbol internacional. El mediocampista dejó el Inter de Porto Alegre para volver al club de sus amores. Antes, estuvo por siete largos años en el Bayer Leverkusen.

Ahora, el Príncipe habló sobre su experiencia fuera de Chile y qué lo mantuvo tanto tiempo en el Leverkusen, donde jugó 214 partidos, anotó 18 goles y entregó 24 asistencias. Aránguiz se confesó en con el canal oficial de la U.

“Era un sueño salir de Chile, pero tampoco me volvía loco si no se llegaba a dar. En su momento estuve en la U tres años y creo que llegó el momento de salir, se dio la oportunidad de ir a Brasil, la tomé, conocí la cultura brasileña”, partió diciendo.

“Después de un buen año en Inter, agregar lo de la selección, se dio el paso a Leverkusen. Fue bastante rápido y lo enfrenté de buena forma porque se me daba la oportunidad. Luego me iba a mantener todo ese tiempo en el club, no lo esperaba“, relató.

Charles Aránguiz jugó ocho temporadas en Leverkusen: después volvió a Inter y a la U | Getty Images

Las razones de Charles Aránguiz para mantenerse en Leverkusen

“Me rodeé de gente que pensaba como yo, tuve momentos complicados y ellos en todo momento me apoyaron. Me dieron la confianza y respaldo. Pude salir, pero mi decisión fue quedarme porque sentíamos lo mismo, estaba rodeado de gente que cuesta encontrar en este mundo, con una relación linda con el hincha y la gente del club“, explicó Charles Aránguiz.

“Es difícil salir de tu país, de tu familia, pero hay un tema cultural, cosas buenas, cosa que no te gustan, pero si pones en la balanza, las cosas afuera siempre son un poco mejor que acá. Tuve un crecimiento personal y familiar, como jugador destacó la disciplina, respetar horarios y a la persona que está al frente, hay muchas cosas por las que vale la pena quedarse allá“, cerró.