Charles Aránguiz ha sido una de las grandes figuras de Universidad de Chile en el segundo semestre de este año. El Príncipe retornó desde Inter de Brasil y el equipo de Gustavo Álvarez encontró el jugador que necesitaba en el medio campo. Lo que mantiene al Romántico Viajero en la parte alta del campeonato nacional y en la lucha por el título de Copa Chile.

Pero el Bicampeón de América recalcó que su llegada ha sido más fácil gracias al aporte de Marcelo Díaz. Con el ahora capitán azul se han complementado a la perfección como lo hicieron cada vez que jugaron por la U o por la selección.

“Con Marcelo ya tenemos una amistad y, futbolísticamente, Marcelo debe ser el único que me conoce de esa forma automática. No necesitamos hablar ni mirarnos en la cancha. Debe ser el único con el que tengo esa conexión”, reconoció Aránguiz en conversación con el canal oficial de Universidad de Chile en Youtube.

Charles Aránguiz y Marcelo Díaz: el complemento perfecto

Para el nacido en Puente Alto fue un factor determinante el poder reencontrarse con jugadores de la calidad de Díaz. Lo que se ha potenciado ya con los años de experiencia en el extranjero. Incluso salió a respaldarlo de ciertas críticas gratuitas que ha recibido este año.

“Por suerte nos encontramos ahora ya más maduros, en otra etapa de la vida y si agregamos toda la experiencia de nuestras carreras, se hace más fácil. Fue una coincidencia y fue lindo. No solo lo crucé como amigo, el saber que íbamos a compartir camarín, el mismo club y trabajar. Es una emoción linda y diferente”, agregó en defensa de su compañero de mil batallas.

Sin embargo, Aránguiz mantiene los pies sobre la tierra y confesó que va partido a partido. Por lo que su ciclo se empieza a proyectar recién al finalizar la temporada. “No me equivoqué en el retorno, las cosas personales se arreglan y he encontrado mucha tranquilidad (…) Tengo un año más de contrato. después ya veremos. No me gusta pensar más allá”, sentenció.