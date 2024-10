Aseguran que "sí o sí habrá castigo para Colo Colo", además que apuestan a que "el TAS no podrá accionar".

La jornada del martes estará marcada por lo que suceda en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se revisará, entre varias otras situaciones, la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo Colo, en plena pelea por el título del Campeonato Nacional.

Hay que recordar que la concesionaria Azul Azul se sumó a una denuncia realizada por el árbitro Héctor Jona, en el partido de los albos contra Huachipato, por una presencia de un coordinador en una zona prohibida, además de alertar la comunicación con Jorge Almirón.

Todo esto, cuando el entrenador argentino estaba suspendido para el choque en Talcahuano, por lo que tuvo que ver todo desde una caseta, con la prohibición de dar instrucciones de cualquier tipo, lo que quedó en duda.

Por lo mismo, la U tendrá importantes pruebas que mostrar al Tribunal, algo que adelanta el medio La Magia Azul, donde aseguran que ninguna se ha filtrado a los medios y que no habrá manera de revertir una sentencia.

El Superclásico ahora se juega en el Tribunal de Disciplina. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Los detalles de la denuncia de U de Chile en contra de Colo Colo

Fue en el programa de esta jornada de La Magia Azul, donde se tocó el tema de la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo Colo, que será revisada el martes por el Tribunal de Disciplina, donde asistirán de manera presencial.

“Se presenta el abogado Javier Gasman, dicen que las pruebas son irrefutables, pruebas que no han sido mostradas a nadie, y son concisas para la resta de tres puntos“, destacan en el programa azul.

“Mañana sólo se discute y se tratará de llegar a un acuerdo de las partes. Si llegan a un acuerdo, el dictamen saldrá en la semana. En la U comentaban que sí o sí habrá castigo para Colo Colo, que no se afirman en eso para ganar el título, de ninguna manera, pero quieren aprovechar todas las instancias para que el torneo sea lo más limpio posible”, explican.

En su información entregan detalles de la defensa de postura que tendrá Universidad de Chile con el abogado de la empresa Azul Azul, donde incluso dicen que no podrán revertir ni con el TAS, teniendo en cuenta lo que pasó con La Calera.

La polémica de Jorge Almirón en Colo Colo vs Huachipato, que es denunciada por la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Hay un tema importante que es el TAS, que decían que puede devolver los puntos. No, lo que dicen en la U, es que el TAS funciona cuando las pruebas no son comprobables, en el caso de La Calera. Acá el TAS ni siquiera podrá accionar, porque las pruebas son tan contundentes, entre la comunicación de Almirón con la banca, por lo que no tendrían nada que hacer. Aparte, acá solo hay que demostrar que un artículo electrónico estaba en la banca de Colo Colo y la resta de tres puntos es efectiva, están resguardados por los dos lados”, destacaron.