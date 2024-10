La denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo Colo sigue generando suspendo en las últimas fechas del Campeonato Nacional, porque puede marcar la pelea por el título.

En ese sentido, Juan Cristóbal Guarello hizo una clara advertencia a los albos, teniendo como base una conversación que tuvo con un miembro del Tribunal de Disciplina, donde el blanco no es Jorge Almirón.

“Han salido publicadas muchas cosas, ayer vi notas que decía que la U tenía que mostrar pruebas contundentes. Pero lo que me dieron a entender, a partir del fallo de La Calera, es que basta con comprobar que habían un dispositivo electrónico y Colo Colo pierde los puntos”, explicó en Deportes en Agricultura.

“Le pregunté si hay que demostrar que Almirón de instrucciones. Basta con el dispositivo para sancionar, ahora que sean los tres puntos puede ser un fallo más político o negociado. Si se comprueba si hay un dispositivo electrónico ya hay sanción, eso dice el reglamento”, detalló.

El partido de la polémica es el de Huachipato vs Colo Colo. Foto: Marco Vasquez/Photosport

Guarello cambia el foco de la denuncia al Tribunal

En ese mismo momento, recibió un nuevo mensaje del miembro del Tribunal de Disciplina, que le dio a entender que Colo Colo puede perder puntos de una manera más fácil de lo que se cree.

“Otra cosa más de este asunto, lo que tienen que comprobar es que el dispositivo, no es que estuviera en la zona de exclusión, es que estaba en la banca”, enfatizó.

Por el mensaje que recibió, aseguró que “en la banca no puedes tener nada. Me escribe una persona del Tribunal, no tiene que estar en la banca ningún dispositivo, ni los que usan para analizar los movimientos. Estando el técnico castigado, en la banca no puede haber nada”.