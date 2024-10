Los hinchas de Colo Colo están muy nerviosos, porque a falta de dos fechas para el final del Campeonato Nacional los albos tienen la primera opción para ganarlo, porque si vencen a Deportes Iquique y Deportes Copiapó serán los mejores del año.

Lo descrito es lo que pasa en la cancha, pero el torneo también se juega en el escritorio, porque Universidad de Chile espera que le quiten puntos al Cacique por secretaría, ya que interpuso una denuncia contra Jorge Almirón en el Tribunal de Disciplina.

Mucho se ha hablado del tema y recién este martes va a sesionar el ente autónomo de la ANFP, pero el periodista Juan Cristóbal Guarello adelantó la medida que puede tomar.

Guarello habla de la decisión del Tribunal contra Colo Colo

El periodista en su programa de redes sociales La Hora de King Kong contó que habló con un miembro del tribunal y que le explicó lo que posiblemente ocurra.

“No tiene que probar Universidad de Chile que Almirón haya dado instrucciones, ojo con eso. Le pregunto a una persona del Tribunal de Penalidades, ‘¿basta con probar que hubo un dispositivo en la banca para quitar los puntos o se necesita establecer que Almirón estaba comunicándose?’. Me dice, la norma habla de dispositivo en la banca, con esto se podría configurar la falta. Así fue con el DT de La Calera”, partió su explicación.

Se sigue hablando de Almirón y su comportamiento en el partido entre Huachipato y Colo Colo.

“Si la U logra… o sea, es Victoriano Cerda con la U, porque esta (Michael) Clark solito no la hace, esta no se la manda solo, necesita un pesado atrás, un pesado, pesado, que además lo provea de pruebas. Si la U logra establecer que hubo un dispositivo hay una gran posibilidad, tal como en el partido entre La Calera y Audax, que el Tribunal le quite los puntos a Colo Colo y es inapelable“, complementó.

Sin embargo, dio otro dato, porque en el Monumental no se van a quedar tranquilos si ello ocurre y posiblemente irán el TAS, donde todo apunta que ganará el cuadro albo.

“Si le quitan los puntos Colo Colo va a ir al TAS, como fue La Calera, y Colo Colo va a ganar en el TAS, como ganó La Calera, porque la norma al ser inapelable restringe mucho al acusado”, cerró.

