Guarello columpia a Gareca porque desapareció de Chile: "Salió a comprar cigarros y no volvió"

La selección chilena atraviesa un delicado momento en las eliminatorias, pues marcha en el último lugar. Un asunto al que parece no darle mucha gravedad el DT Ricardo Gareca, que hace una semana viajó a Argentina y no ha regresado a Chile para trabajar en Juan Pinto Durán.https://redgol.cl/tema/ricardo-gareca

Esto provocó que Juan Cristóbal Guarello fuer irónico con el entrenador de la Roja y lo subiera al columpio en su programa La Hora de King Kong.

“Servicio de utilidad pública. Se busca adulto mayor extraviado. 66 años, más de 1.90, contextura delgada y cabellos rubios. Responde al nombre de Ricardo”, comenzó señalando.

“Fue visto la última vez el viernes pasado en el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. No regresó a su hogar en Santiago el día lunes, como estaba convenido. Desde entonces no ha sido visto y desde la ANFP temen por su paradero. Nadie sabe”, agregó.

Gareca no ha regresado a Chile luego de viajar a Argentina

El viaje de Gareca sin retorno

Luego siguió Guarello en la misma línea. “La última información que se tiene es que fue a celebrar el Día de la Madre, desde entonces no se ha obtenido noticia alguna. En el mundo futbolero y la ANFP están muy preocupados porque se desapareció el abuelo”, sostuvo.

“Desaparecido, no ha vuelto a Chile, dicen que volvería el próximo lunes, en la ANFP no lo tienen muy claro. Si ha visto a este señor, comunicarse a la central telefónica de la ANFP”, manifestó el comunicador.

“Estamos consternados con la desaparición del técnico de la selección chilena. Desaparecido, no volvió. Salió a comprar cigarros y no volvió. En pleno incendio de eliminatorias se echó al pollo“, sostuvo Guarello.

Un poco más serio, contó que el DT no debe estar preocupado porque el discurso se lo sabe de memoria en las conferencias de prensa.

“Llegará el día anterior, dará la nómina en una conferencia donde no le entran balas, armará la misma formación de siempre, pierde, da otra conferencia donde no está feliz y tampoco triste. No está conforme pero tampoco disconforme. Y así pasan los años”, cerró sobre el tema.