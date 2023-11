El periodista Cristián Caamaño se refirió al tema que tiene tomada la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023: Universidad de Chile puede “favorecer” a Colo Colo en la lucha por el título si derrota a Cobresal este domingo, en el estadio El Cobre de El Salvador.

Es que varias voces desde Colo Colo, con Gabriel Mendoza a la cabeza, aseguran que la U jugará para atrás y se dejará perder ante Cobresal para no darle un empujón a uno de sus dos archirrivales.

Para Caamaño esto es algo surrealista, considerando que lo mostrado por la U este segundo semestre da como lógico un triunfo de Cobresal. Para que un equipo elija perder primero tiene que ganar, nada más alejado de la realidad azul. Eso sí, el periodista también fue tajante en contradecir a Mauricio Pinilla y Patricio Yáñez, que defendieron al gremio de los futbolistas asegurando que los jugadores nunca juegan para atrás.

“Doy el ejemplo y está ahí sobre la mesa: torneo 2013, Emiliano Vecchio tirando los balones a cualquier parte en el córner para que no saliera campeón la Católica. Y no se trata de apuntar a Colo Colo… siempre están los casos y esa no es una excepción. El 88 cuando la U bajó a Segunda División, la Católica recibió dinero, jugadores denunciados”, manifestó tajante Caamaño.

Eso sobre los ejemplos de jugadores o equipos que han ido para atrás. Pero en este caso, Caamaño confía en que la U se jugará su opción de clasificar a Copa Sudamericana y, en caso de perder ante Cobresal, será lo esperable deportivamente.

“La U pierde contra Cobresal”

“Se juega en un estadio donde, salvo Audax y algún otro equipo, ganaron esta temporada. Y los que han empatado son los menos. La prueba para cualquier visita, sea la U o cualquiera, es compleja”, dijo Caamaño.

El rostro de la 92.1 FM agrega: “y si le agregamos un equipo que está quemando aceite, como todo equipo que está cerca de ganar un título y se aprieta, sobre todo si no está acostumbrado como Cobresal, y un rival que es de lo peor de la segunda rueda, porque estadística y futbolísticamente la U ha sido de lo peor de la segunda rueda, ¿qué es lo más lógico? ¡Que gane Cobresal!”.

¿Cómo le irá a la U frente a Cobresal? ¿Cómo le irá a la U frente a Cobresal? YA VOTARON 0 PERSONAS

“La U ganando los dos partidos que le quedan va a la Sudamericana, independiendo de lo que pase con La Calera y la Católica. La U depende de sí misma para ir a la Sudamericana. Pero córtenla los futbolistas con decir que siempre salen a ganar, que siempre quieren ganar… Sacar cuatro puntos a la U no le asegura nada, por eso es fundamental para la U, va a entrar a jugar el domingo contra Cobresal sabiendo los resultados del sábado de la Católica y La Calera. Pero la U tiene que ganar sus dos partidos, no importando lo que haga el resto y clasifica a Copa Sudamericana. ¿Qué va a pasar? La U no clasifica a Copa Sudamericana. La U va a perder el domingo en El Salvador”, sentencia Caamaño.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Qué pasó con Emiliano Vecchio?

Hace algún tiempo Emiliano Vecchio reconoció que jugó para atrás en Colo Colo contra Unión Española por dos motivos…

“Yo pierdo una final con Unión Española por penales, luego me venden a Colo Colo. En el otro semestre, la última fecha fue Colo Colo vs Unión Española. Si Unión nos ganaba, era campeón, si Colo Colo ganaba era campeón el clásico nuestro”, dijo.

Sentenció que “por el amor que yo le tengo a Unión Española y porque era el clásico rival nuestro, yo no les iba a hacer un gol. Finalmente ganó Unión Española, salimos campeones”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Cobresal y Colo Colo contra Unión Española?

Ambos partidos se juegan en paralelo este domingo 3 de noviembre, desde las 18:00 horas. La U visita a Cobresal en el estadio El Cobre y Colo Colo recibe a Unión Española en el Monumental.