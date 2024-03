Semana tranquila y feliz para Universidad de Chile. El cuadro azul por fin dejó atrás una racha de 23 años sin poder ganar en el Estadio Monumental, lo que ha llevado a los dirigidos de Gustavo Álvarez a días de loas.

Sin embargo, hay gente que aún no logra la comodidad deseada en el esquema del DT argentino. Uno de ellos es Lucas Assadi, que entró en el segundo tiempo del Superclásico y que poco pudo hacer en un complemento azul con tintes defensivos.

Hasta hace no mucho, Assadi era un jugador que prometía como nueva cara del fútbol chileno. El recambio, un término tantas veces desempolvado, era una esperanza puesta en la figura del volante ofensivo de la U.

¿Qué pasó en el camino? Si con Mauricio Pellegrino Assadi era considerado mayoritariamente como titular, con la llegada de Álvarez esa seguridad se ha ido extinguiendo. ¿Qué le espera al seleccionado sub-23?

Las palabras de un Mago

Jorge Valdivia tiene oficio en las canchas y frente al micrófono. En esta última tarea, a la que se ha dedicado tras finalizar su exitosa carrera, ha intentado analizar tanto a Colo Colo como a sus rivales. En esta ocasión, le tocó hablar de Assadi.

“¿Qué hace que no explote Assadi? No creo que sea un jugador conflictivo, le entrega todo su tiempo al fútbol. Tiene las características, las condiciones, es inteligente, físicamente es mucho mejor que yo a la edad de él, se cuida… ¿Cuándo va a explotar?”, se preguntó retóricamente el Mago.

“Yo creo que él está mentalmente mejor preparado que Darío Osorio. Y miren dónde está uno y dónde está el otro”, siguió analizando Jorge Valdivia, quien aseguró que demasiada protección pudo haberle jugado en contra.

“No sé si ha sido bueno protegerlo. Yo no me imagino al DT de Palmeiras protegiendo a Endrick. Una cosa es abstraerlo de la presión externa, otra una excesiva protección. Me gustaría que en algún momento Assadi dijera ‘me pasa esto'”, señaló el Mago, quien de todas maneras le tiene las fichas puestas al jugador de la U.

Universidad de Chile enfrentará este sábado 16 de marzo al equipo que parecía ser la sensación del Campeonato, O’Higgins. El cuadro rancagüino cayó ante Palestino y ahora tendrá el duro duelo ante los dirigidos por Gustavo Álvarez en el Nacional (18.00 horas).