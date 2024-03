Almirón afirma por lesión de César Fuentes que "no puedo decir que fue por la cancha"

Una sensible baja que tendrá Colo Colo por los próximos seis meses es la del volante César Fuentes, que en el duelo por Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense, sólo pudo estar en cancha ocho minutos por una grave lesión de rodilla.

Luego de ir a buscar un balón en el área del codo sur, se le trabó la extremidad, producto del mal estado de la cancha del Estadio Monumental, derivaron en que el Corralero sufriera una rotura del ligamento cruzado.

Pese a lo evidente que es la responsabilidad del césped de Macul en la lesión de Fuentes, el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, fue enfático en asegurar que “no puedo decir que fue por la cancha”, pues a su juicio “se da en cualquier momento, puede ser hasta en un entrenamiento”.

¿Qué dijo Almirón sobre la lesión de Fuentes y la cancha del Monumental?

“La lesión no puedo decir que fue por la cancha, se da en cualquier momento, puede ser hasta en un entrenamiento. El estado de la cancha es importante, para la intención de juego limita un poco, pero no lo tomamos como excusa. A veces hay que ser más directo porque las áreas no están 10 puntos”, sostuvo el DT albo.

Sobre si le preocupa el estado del césped del Monumental, Almirón señala que “yo le doy seriedad a todo. Pasamos del partido de mitad de semana en Copa Libertadores y ahora le tomamos importancia a lo que sigue“, para luego hacer hincapié sobre los futuros conciertos que podrían darse en Macul.

“Los recitales no tengo idea, ni de fechas ni quien viene, yo entreno un equipo de fútbol, al más grande de Chile”, indica el estratega argentino, y añade que “el estado de la cancha irá mejorando, seguramente harán trabajos. Mucho más no puedo decir”.

¿Cuándo es el próximo juego de Colo Colo?

En su último encuentro antes de la fecha FIFA, el Cacique será visitante de Coquimbo Unido, en duelo a disputarse este domingo 17 de marzo desde las 12 del día, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

