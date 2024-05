La gran polémica del Clásico Universitario, en el lado de Universidad de Chile, ha sido la lesión de Ignacio Tapia minutos antes del partido y que generó la molestia del técnico Gustavo Álvarez.

El entrenador hizo saber su enojo porque, según su versión, se le escondió una situación física del defensor, que había entrenador para ser titular, pero que tuvo que cambiarlo a segundos de iniciar.

Fue el mismo entrenador argentino quien hizo pública la situación que vivieron en el Estadio Nacional, donde dejó en claro que tenía que conversar en la interna porque no se podía volver a repetir.

Si bien todos agradecen su honestidad, fue Marcelo Barticciotto quien le mandó una advertencia al técnico de la U por una experiencia similar que tuvo como entrenador.

Gustavo Álvarez estaba muy molesto en el clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Barticciotto avisa a Álvarez en la U

“Es complejo: me pasó. Cuando uno hace públicas ciertas cosas, yo estoy arrepentido y cometí errores. Hice públicas cosas que no había que hacer y el camarín te las cobra. No sólo el vestuario, hay estamentos del club”, comenzó su explicación en Deportes en Cooperativa.

“Quizá tenga razón. Encuentro que puede tener razón Álvarez, pero no sé si era para hacerlo público. Sobre todo, después de una derrota, de que uno está caliente y tiene que pensar bien qué va a declarar”, explicó.

Pese a esto, asegura que hay un precedente que hay que revisar con los temas de los lesionados en la U, que alguien tendrá que explicar, por lo mismo, entiende de alguna forma lo que hizo Álvarez.

“Pero es grave. Si los médicos y el jugador sabían, pero no le avisan al técnico, claro que se va a calentar. Cómo no se va a calentar”, finalizó.

