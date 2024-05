Uno de los momentos que todavía genera polémica en Universidad de Chile, luego de la derrota por 2-1 en el Clásico Universitario, fue la repentina lesión de Ignacio Tapia antes de empezar el partido.

El defensa que se preparó toda la semana para ser titular e ir al choque contra Gonzalo Tapia, acusó molestias físicas en el trabajo previo al encuentro, lo que provocó la explosión del técnico Gustavo Álvarez.

Fue tras el partido que el entrenador argentino hizo público su molestia por lo que había pasado con Tapia, donde dio a entender que su lesión se había ocultado, lo que hizo cambiar toda la planificación del encuentro ante la UC.

Una dura crítica pero que tuvo un momento clave, cuando el defensa avisa de su lesión, donde justo estaba el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien cuenta detalles.

David Retamal entró por el lesionado Tapia. Foto: Pepep Alvujar/Photosport

La lesión de Tapia en la U

Fue en el programa “Pelota Parada”, donde Marcelo Díaz revela la situación, donde deja en claro que en el preciso minuto el cuerpo médico no tenía conocimiento de las dolencias del defensa.

“Lo que me tocó vivir en la pista mientras la U trabajaba, yo estaba junto a alguien del cuerpo médico y le hago el alcance y le digo ‘mira se lesionó Tapia’. Se encienden alarmas, comienza a cojear visiblemente. El integrante dice ‘debe ser un choque’, o sea no estaba al tanto de la lesión anterior, en la última práctica”, explicó.

“Saco a este integrante, que no es el médico jefe (José) Matas, que va inmediatamente a ver, mientras sigue corriendo Tapia y después no pudo más. Manifiesta una molestia, se acerca el ayudante de Álvarez y llaman a Retamal. Tapia pone cara de 80 metros, Retamal y otros compañeros lo abrazan y luego el equipo se va vestuario. Los gestos y abrazos daban a entender que no estaría en cancha”, precisó.

Gustavo Álvarez estuvo muy molesto por el tema. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego vino un momento dentro del camarín, cuando se toma una decisión final, donde el defensor revela que los dolores comenzaron el día anterior, algo que no sabía Álvarez.

“Ignacio Tapia cuando fue revisado comunica que sintió una molestia el día anterior y se resiente, acá es donde viene el enojo de Gustavo Álvarez”, detalló el periodista.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.