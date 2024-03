Álvarez le pide a la U ir sin miedo a Calama: "La altitud hay que respetarla, no temerle"

Después del tropiezo ante Cobresal, Universidad de Chile quiere retomar el camino del triunfo en el Campeonato Nacional y se enfoca en su partido frente a Cobreloa. Los azules se presentarán en el Zorros del Desierto este domingo y Gustavo Álvarez se refirió a cómo la altitud puede afectar la visita de la U.

“Llegaremos muy bien al partido frente a Cobreloa. La altitud hay que respetarla y no temerle: tiene un componente fisiológico, pero también psíquico, y hay que tener mucho cuidado de no sobreestimarla. La respetamos, pero no le tememos”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Sobre el rival, ubicado debajo de la U y Deportes Iquique en la tabla de posiciones, el técnico aseguró que “Cobreloa ha ido de menos a más. Tiene buenos jugadores y bien funcionamiento. Tenemos que imponer nuestro estilo, independiente del rival, del escenario y de la cuestión geográfica”.

“Cobreloa es un equipo que propone, un equipo que intenta salir jugando siempre, que tiene volantes de buen pie y delanteros veloces. En todos los partidos que ha jugado, ha salido a proponer. Me parece que de local saldrá a lo mismo. Inicialmente, creo que hará eso”, manifestó.

Por último, lamentó el precio de las entradas para los hinchas de la U en Calama. “Me parece que el fútbol es un deporte popular y el valor de las entradas debe ser consecuente con eso”, comentó.

¿Cuándo juegan la U y Cobreloa?

Universidad de Chile visita a Cobreloa este domingo 31 de marzo por la fecha 6 del Campeonato Nacional. Azules y loínos chocan a las 18:00 horas en el Zorros del Desierto.

