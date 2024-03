Universidad de Chile vuelve a Calama y visita a Cobreloa este domingo, por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024. Azules y loínos se vuelven a encontrar tras el regreso de los naranjas a la Primera División. Y el partido llega con polémica…

Como si fuera poco el sufrimiento de los verdaderos hinchas del alicaído fútbol chileno, que tienen que pagar los platos rotos de los desadaptados y las determinaciones arbitrarias de las autoridades, Cobreloa sumó un nuevo hecho a los partidos sin público visitante.

Universidad de Chile podrá tener fanáticos azules como visita contra Cobreloa, pero las entradas de galería destinadas a los hinchas del Chuncho cuestan 40 mil pesos. ¡Un absurdo!

En rueda de prensa, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, dijo categórico que “me parece que el fútbol es un deporte popular y el valor de las entradas debe ser consecuente con eso”.

La preparación de la U

Por otro lado, el DT abordó aristas del partido ante Cobreloa: “cuando hay seis días entre partido y partido, se llama semana corta. No hay día de descanso. Hacemos una recuperación rápida”, explica.

“El tercer día (hoy) subimos las cargas, trabajar lo específico del partido siguiente. Hemos tenido tres semanas seguidas de seis días, así que ya estamos acostumbrados”, añadió.

Gustavo Álvarez sentencia que “llegaremos muy bien al partido en altitud. A la altitud hay que respetarla y no temerle. Tiene un componente fisiológico, pero también psíquico, hay que tener mucho cuidado de no sobreestimarla. La respetamos, pero no le tememos”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Cobreloa?

La U visita a Cobreloa este domingo 31 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El duelo es válido por la sexta fecha del campeonato Nacional 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.