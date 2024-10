Universidad de Chile tiene la mira puesta en Universidad Católica y la lucha por el título. Claro que en la semana, Marcelo Díaz vivió un asalto del que en la previa al clásico pudo comentar.

Los Azules quedaron en el 2° lugar tras el triunfo de Colo Colo. Los dirigidos por Gustavo Álvarez están a 2 puntos de los Albos, por lo que necesitan esperar una caída de su rival para poder ser campeones. En el CDA intentan preocuparse de sí mismos y solo pensar en el siguiente encuentro.

El violento asalto que sufrió Marcelo Díaz

En la madrugada del miércoles, Marcelo Díaz fue abordado por antisociales en una bomba de bencina en Costanera Norte, en la comuna de Vitacura. El futbolista fue bajado de forma violenta de su Chevrolet Silverado, tras lo cual debió acudir a una comisaría de Carabineros para realizar la denuncia.

Si bien el jugador salió ileso, la mala experiencia es algo que no se olvida fácilmente. “No tengo mucho más que decir por el incidente que tuve, debido a que ayer entrenábamos más tarde, cené hasta un poco más tarde con un amigo y de vuelta a mi casa pasó lo que todos saben“, explicó Díaz.

El jugador intentó no ahondar demasiado en el tema, pero de todos modos, agradeció que el hecho no pasara a mayores más allá del tema material. “Afortunadamente no me sucedió nada y lo puedo estar contando acá, quiero dar gracias a Dios por esa oportunidad”, cerró Carepato.

Finalmente, la camioneta de Marcelo Díaz apareció abandonada horas después del asalto en Cerro Navia, luego de ser utilizado para un atraco en Chicureo. Universidad de Chile y su capitán se enfocan en la disputa por el título y en lo que será una nueva edición del siempre entretenido Clásico Universitario, el cual se jugará el sábado a las 18:00 horas.