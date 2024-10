Marcelo Díaz debe afinar detalles para la edición 199 del Clásico Universitario, un partido trascendental en la lucha por el título ante Colo Colo. El capitán de Universidad de Chile sacó la voz en varios temas alusivos al desenlace de la temporada.

Uno de ellos, por supuesto, tuvo que ver con las reacciones albas luego de la victoria ante Unión La Calera. Con esos tres puntos, el Cacique superó a los azules en la tabla de posiciones a falta de tres fechas para el final. El que habló más fuerte fue Arturo Vidal. “Esperaban que Carlitos (Palacios) jugara para quitarnos los puntos y que fuera campeón la U”, soltó el Rey.

Pero nada de eso le quita el foco al Carepato, quien fue consultado por las palabras de Vidal. Concretamente, le preguntaron si lo consideraba una falta de respeto. “Lo que ha sucedido en otros equipos durante este 2024 siempre dijimos que no nos debía importar. Seguimos con esa misma tónica”, expuso Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz ante Arturo Vidal en el Superclásico. (Pepe Alvújar/Photosport).

“Sólo nos preocupamos de hacer las cosas bien acá, trabajar en silencio. Ir partido a partido, venir a entrenar de la mejor forma posible sin involucrarnos con nadie. Ha sido el mejor antídoto que hemos usado y nos ha servido. Vamos a seguir así hasta el final de los partidos en 2024 porque la institución lo requiere así”, manifestó el capitán del Romántico Viajero.

Agregó que “debemos trabajar de forma muy seria. Lo que suceda en otros equipos, de verdad, a nosotros no nos interesa”. Aunque en rigor sí tienen muchas ganas de saber qué planteará el DT brasileño Tiago Nunes en el estadio Santa Laura para este partido.

Marcelo Díaz insiste en la receta para no darle importancia a Colo Colo

Marcelo Díaz está consciente de que Colo Colo superó a Universidad de Chile en la tabla de posiciones. Y prefiere poner la mirada en el aspecto netamente azul. De hecho, así lo hizo cuando le insistieron con el tema. “No vi ni escuché lo que dijeron. A esa hora estaba en el CDA, nos tocó entrenar tarde”, respondió.

“Luego iba para mi casa y no tenía celular. No podía ver nada. Menos redes sociales, todavía no las tengo. Vuelvo a lo mismo: poco nos importa lo que digan los demás. Sólo nos interesa lo que sucede acá en la U”, remarcó el ex mediocampista del Basilea de Suiza, el Hamburgo de Alemania y el Celta de Vigo en España, entre otros clubes.

Marcelo Díaz en el Clásico Universitario de la primera rueda que se resolvió con una chilena de Fernando Zampedri. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y cerró el tema. “El mensaje siempre ha sido muy positivo, mesurado y respetando a todos. Uniendo al pueblo azul. Lo que digan desde otro lado a mí no me importa y al club tampoco. Nosotros hacemos nuestro trabajo tal como corresponde”, sentenció Marcelo Díaz, quien espera que el Bulla sume una victoria ante su acérrimo rival estudiantil.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario 199 del fútbol chileno?

El Clásico Universitario 199 del fútbol chileno tendrá como local a Universidad Católica y visitante a la Universidad de Chile. Se disputará en el estadio Santa Laura el sábado 19 de octubre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile se ubica en el segundo puesto del Campeonato Nacional 2024 gracias a los 58 puntos que ha obtenido en 27 fechas.