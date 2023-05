El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió al paso y respondió a la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien defendió a Universidad de Chile tras los graves incidentes y violentos episodios con fuegos artificiales ocurridos en el estadio Ester Roa de Concepción, durante el Clásico Universitario frente a la Católica.

La ex funcionaria de Gobierno aseguró que Monsalve estaba confundiendo a los enemigos, apuntando a la U y no a los delincuentes que se quien tomar el protagonismo en el fútbol, además de afirmar que Universidad de Chile ha cumplido la ley en lo que concierne a los temas de seguridad para organizar el partido.

“No creo que nos equivoquemos de enemigos. Los enemigos son las personas que cometen delitos al interior de los estadios y los que colocan en riesgo la integridad de niños, mujeres y familia que van a los espectáculos deportivos. Y quien tiene que evitar que esos enemigos entren al estadio es la seguridad privada que contrata el organizador”, dijo Monsalve.

Agregó que “hay que separar el interés del país, respecto del interés particular. Yo entiendo que Cecilia Pérez tenga un interés particular, pero nuestra tarea como Gobierno es preocuparnos de los intereses del país. La ley en Chile estableció que la seguridad al interior de los estadios no es una función de Carabineros, esa función está dedicada a quien organiza eventos deportivos. Quiero reiterarlo para ser claro, porque esto no es algo respecto a estar en contra de un club”.

El subsecretario de Interior complementa que “quien garantiza que elementos prohibidos no ingresen al estadio es el club organizador, el que contrata a guardias privados que cautelan la seguridad del recinto deportivo”.

Manuel Monsalve sentenció que “quien garantiza que personas que por ley tienen prohibido ingresar al estadio es el club organizador. Y Carabineros está en el entorno del recinto deportivo, como corresponde, porque se sabe que hay más posibilidad de alteración del orden público”