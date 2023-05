Pese a los graves incidentes de sus hinchas, en Universidad de Chile tiene confianza en que no le van a cerrar las puertas, por ejemplo, en el estadio Santa Laura para ser local.

Universidad de Chile confía en que no les van a cerrar las puertas para su localía

Los graves incidentes que hicieron suspender el Clásico Universitario, donde Universidad de Chile recibió a Universidad Católica en Concepción, tienen a todo el Campeonato Nacional expectante sobre lo que viene para futuro con los azules.

Si bien deben recibir un castigo de parte del Tribunal de Disciplina, el que puede llegar hasta cinco partidos sin recibir público en condición de local, hay dudas que los recintos puedan seguir recibiendo a la U en sus reductos.

Uno de ellos es el caso de Unión Española y el estadio Santa Laura, pese a que no se ha podido utilizar en gran parte, pero done la U volverá el 15 de mayo para recibir a Cobresal, donde esperan que no le cierren las puertas.

“Nosotros tenemos hoy día un contrato vigente con el estadio Santa Laura, y se saben los diversos motivos del porque no hemos podido ser local ahí en todos los partidos del Campeonato”, comentó la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

La directoria quiere dar confianza a los hinchas bullanguero en cuanto al futuro de los partidos del equipo de Universidad de Chile, aunque también deja sobre la mesa una alternativa que siempre ha sido opción en esta temporada.

"Además, siempre hemos tenido una buena disposición del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que depende del Instituto Nacional de Deporte”, destacó.

Ante posibles escenarios adversos, Pérez aseguró que “esperamos que no se nos cierre la puerta del estadio, porque eso sigue siendo una discriminación a nivel nacional”.

Por ahora Universidad de Chile espera una nueva fecha de reprogramación para seguir jugando en Clásico Universitario, mientras piensa en el duelo ante Coquimbo Unido del 10 de mayo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.