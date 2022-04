Universidad de Chile vive días tristes luego del sensible fallecimiento de Leonel Sánchez. El histórico ex delantero supo hacer historia con la camiseta de la selección chilena, pero fue en el Romántico Viajero donde se transformó en leyenda.

Su muerte se dio justo horas antes del clásico universitario frente a Universidad Católica, donde terminaron cayendo por 2-1. Sin embargo y pese al resultado, una cosa quedó clara en aquel encuentro: sus juveniles piden camiseta de titular para levantar el mal juego que se ha mostrado hasta ahora.

Uno de ellos es Darío Osorio, quien vivió una jornada más que especial el sábado durante el encuentro. El joven valor de los azules no solo brilló en la cancha de San Carlos de Apoquindo, sino que también fue un protagonista inesperado tras la muerte de Leonel Sánchez.

Y es que en redes sociales, los hinchas reflotaron un video del año 2017 cuando la U realizaba una campaña contra la discriminación. Es en aquel registro que el Romántico Viajero juntó a dos generaciones de futbolistas.

En el video se puede ver a Darío Osorio con apenas 13 años, recibiendo los consejos de Leonel Sánchez sobre lo que significa el club para sus hinchas. La muerte del ídolo y el nivel mostrado en el clásico universitario generaron que los fanáticos azules se emocionaran al verlos compartiendo años atrás.

Este domingo, en el funeral del ídolo del Bulla, Dario Osorio y un grupo de jugadores de la U llegaron a darle el último adiós. Fue en ese momento que el joven jugador habló de los que fue su encuentro con el histórico Leonel.

"No me acuerdo mucho, fue hace mucho tiempo", lanzó de entrada en conversación con LUN. No obstante y pese a los pocos recuerdos, el canterano no esconde su sentir. "Ahora que el video está en todos lados se revive la emoción del momento", cerró.

Leonel Sánchez deja parte de la historia más importante del fútbol chileno. Goleador del Mundial de 1962, ídolo en la U y multicampeón con el Bulla, se despide para hacer más grande su leyenda en nuestro país.

Revisa el video de Leonel Sánchez y Darío Osorio en la U