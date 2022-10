Rodrigo Goldberg critica la postura de la Universidad de Chile: "Me preocupa esta suerte de histeria colectiva de persecuciones, no se ve el meollo del asunto"

Universidad de Chile terminó con mucha molestia después de la derrota que sufrió ante Audax Italiano. Toda la rabia del plantel azul recayó en el árbitro del encuentro, Ángelo Hermosilla, quien tuvo más de alguna decisión discutida durante el partido. E incluso habría insultado a uno de los futbolistas de la U, pues Felipe Gallegos refrendó las declaraciones de Sebastián Miranda y reconoció los agravios del juez central.

Por cierto, el portero Cristóbal Campos tuvo el coraje de reconocer el par de errores que tuvo en la tarde del 3 de octubre en el estadio Santa Laura. Pero también recriminó una de las determinaciones que el réferi tomó ayudado por el VAR: cuando sancionó falta dentro del área del golero nacido en Lonquén sobre Michael Fuentes, que a la postre significó el 3-2 de los itálicos gracias al tiro de Jorge Henríquez.

Y el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, también salió al paso del desempeño de Hermosilla, quien ya había tenido una polémica historia en un partido del Romántico Viajero. Fue en abril de 2021, cuando un gol anulado privó a los laicos de una victoria ante Deportes La Serena. En ese momento, Rodrigo Goldberg trabajaba en la concesionaria. En el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, recordó aquel episodio.

"Creo que el tema arbitral es un temón, personalmente presenté un reclamo por el caso de Hermosilla cuando nos anula un gol de Mario Sandoval en La Serena. Y entiendo que es la forma que uno tiene que actuar de manera reglamentaria", dijo el Polaco para comenzar con el desglose de una preocupación que se le generó al ex delantero de la U, cuadro del que es un ferviente hincha.

El comunicador agregó que "me preocupa es que hoy estemos viendo una suerte de histeria colectiva de persecuciones y no se está viendo el meollo del asunto. ¿La U esta donde está por los árbitros? Yo creo que no. ¿Se equivocó Hermosilla? Creo que sí. Pero ayer me pasó en un minuto, y quiero recordar lo dicho por Igor Ochoa, que Ronnie (Fernández) tenía que ser más jugador y menos abogado".

"Llegó un minuto en que era reclamo, reclamo, reclamo, incluso ganando, cuando más tienes que mantener el ritmo de tu partido, no distraerte, empezaron las magnificaciones, el griterío, que cóbrame esta falta, que muestra amarilla. Y algunas de ellas, repetían la imagen y era vergonzoso. De repente los tocaban y se llevaban la mano como si los estuvieran operando, la magnificación era sorprendente. Uno dice 'eso que estás ganando'. En ese momento debes tener la fiesta en paz, pero se dedicaron a reclamar y al final terminas perdiendo un partido que habías dado vuelta, un partido súper complejo", apuntó Goldberg, con algunas pizcas de enojo en su reparo.

El Polaco Goldberg no está muy de acuerdo con los reclamos hechos por el plantel de la Universidad de Chile y esta sensación de 'todos están contra nosotros' que parecieran haber adoptado. "Mi amigo es más termocéfalo que nadie y me decía 'no podemos ser tan giles de estar ganando y nosotros torpedearnos'. Ahí dije que no estoy tan equivocado. Me llamó poderosamente la atención que los jugadores se salieron del partido, reclamaron y pidieron falta por todo. Después uno dice ¿influyó en el partido? Probablemente, pero pensar que los arbitrajes condicionan... La U no está así por los arbitrajes", explicó el ex atacante de Santiago Morning y el Maccabi Tel-Aviv de Israel.

"Hay una especie de histeria, todos nos quieren perjudicar, somos un equipo grande y nos perdieron el respeto. Está bien, hay que hacerlo, es grave que un árbitro insulte a un jugador, eso no puede pasar. Pero pensar que todo es producto de esto, te pasaste un par de pueblos", cerró Rodrigo Goldberg en el panel de la 93.3.