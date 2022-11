Rafael Dudamel les habla desde Qatar a los nuevos dueños de U. de Chile: "No es tan sencillo manejar un club"

Las horas y los minutos corren cada vez más rápido en el IBC de Doha, el epicentro del trabajo de la prensa acreditada para el Mundial de Qatar 2022. Y el micrófono de Redgol está presente en el trabajo de nuestro enviado especial, Enzo Olivera, que en la antesala del estreno de la Copa del Mundo se encontró con un viejo conocido de Chile.

Se trata de Rafael Dudamel, ex entrenador de Universidad de Chile, quien comentará para la cadena Caracol de Colombia en la fiesta planetaria. El venezolano estuvo seis meses en el cuadro azul, se clasificó a Copa Libertadores, pero terminó cesado por la dirigencia en junio de 2021. Claro que el rendimiento del equipo estuvo lejos de mejorar con la movida.

Dudamel: "Recibimos un equipo en puestos de descenso"



Pese a su salida anticipada de la U, Rafael Dudamel no guardó rencores. "Tengo recuerdos fantásticos del fútbol chileno, porque fue un ciclo muy bonito, lleno de muchas alegrías. Llegar a trabajar a una institución fabulosa como Universidad de Chile, con una gran infraestructura, con un grupo de futbolistas de gran calidad humana", valoró el ex arquero internacional vinotinto.

Por eso, Dudamel mira el vaso lleno. "Eso nos permitió recibir un equipo que estaba en puestos de descenso, en una situación bastante apremiante e histórica, y luego terminar terceros, con la valla menos vencida, clasificando a Copa Libertadores... momentos que nos han permitido recordar a la U siempre de manera satisfactoria", puntualizó.

De hecho, el técnico venezolano se mantiene al día en la órbita del cuadro azul. "Sigo siempre a la U. Me he dado cuenta de que en los últimos dos torneos no han tenido los resultados que merece una institución tan prestigiosa como Universidad de Chile", lamenta.

"Pero son momentos, son etapas, nuevos dueños que van incursionando en el fútbol y se van dando cuenta de que no es tan sencillo manejar un club y que todas las experiencias vividas les van a ir sirviendo para ir repotenciando sus ideas y la toma de mejores decisiones", complementa Dudamel.

El DT: Veo a Darío Osorio con mucha satisfacción



Rafael Dudamel no quiere que le recuerden sólo las malas en Universidad de Chile, donde alcanzó cerca del 46 por ciento rendimiento en su ciclo. Hubo otro acierto, gatillado por la situación de pandemia que por entonces golpeaba al país y específicamente al fútbol profesional: la aparición de Darío Osorio.

"Tuvimos que acercarlo por aquella racha de covid que nos dio antes de la Copa Libertadores y empezó a trabajar con nosotros, en el primer equipo profesional. Desde el primer día, ya con verlo jugar, uno se va dando cuenta de que es distinto" asegura sobre el joven mediapunta de Universidad de Chile.

El técnico venezolano se llevó los mejores conceptos del canterano que en ese momento tenía 17 años recién cumplidos. "Recuerdo con mucho cariño y veo hoy con mucha satisfacción su crecimiento particular, un chico sencillo y humilde. con una capacidad futbolística increíble.

Finalmente, Dudamel espera que Osorio pueda seguir progresando en su desarrollo. "Hoy va llevando un crecimiento con mucha participación dentro del club, que le va a permitir seguir madurando, estableciéndose y desarrollándose como un gran jugador", completó Dudamel en exclusiva con Redgol.