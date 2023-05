Matías Rodríguez, ex capitán de Universidad de Chile, condenó los incidentes que obligaron a suspender el clásico universitario y afirmó que la U pudo haberlo ganado.

El fútbol chileno aún no se sacude de la vergüenza del clásico universitario. Sólo media hora duró el partido en el Ester Roa de Concepción, ya que el lanzamiento de bengalas y fuegos de artificio a la cancha no dejó seguir jugando a Universidad de Chile y Universidad Católica.

Desde todos lados han condenado el acto del puñado de desubicados barristas y ahora fue el turno de un excapitán azul: Matías Rodríguez. El campeón de Copa Sudamericana catalogó como lamentables los hechos y afirmó que, de no haber ocurrido, la U podría haber vencido a su clásico rival.

“Fue una vergüenza lo que pasó, es lamentable. Uno siempre quiere saber toda la información sobre la U y me enteré de este hecho desagradable. No se entiende. Seguramente ya van a encontrar a los responsables y tomarán medidas bien rigurosas", partió diciendo el ex lateral de la U a Radio ADN.

“Los clásicos se definen por detalles, hay que estar concentrado y creo que la U estaba haciéndolo bien, seguramente podría haber ganado el partido", dijo después, y agregó: “No me gusta hablar de supuestos, pero, ¿qué hubiese pasado si seguía el partido? No lo sabemos, lamentablemente se interrumpió y quedó ahí”.

Por último, afirmó que en su paso por la U jamás vivió algo así. “En cuanto a la conducta de la barra conmigo, no tengo nada que decir, nunca tuve un problema, todo lo contrario. Mis cercanos tampoco. Y eso que estuvimos en los momentos muy buenos y muy malos del club", cerró.

Tras la suspensión del clásico, la ANFP informó que el partido se reanudará, sin público, en un estadio y fecha que aún no se definen. Aunque el ente rector del balompié nacional puso los 17, 23 y 24 de mayo como posibles fechas, el duelo corre riesgo de disputarse recién a fines de junio.