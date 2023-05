Universidad de Chile quiere mantenerse en la lucha por la parte alta del Campeonato Nacional, cuando este miércoles visita a Coquimbo Unido en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Con 21 puntos, dos unidades menos que Cobresal, pero con la incertidumbre de jugar lo que quedó del Clásico Universitario, en los azules no quieren que nada los saque del foco por el buen rendimiento en resultados que han obtenido en el último tiempo.

Por lo mismo, tampoco quisieron saber nada de grúas que puedan llegar al Centro Deportivo Azul, como, por ejemplo, la de un equipo italiano que estaba tras los pasos de Mauricio Pellegrino, algo que el entrenador desechó por completo.

"Conmigo no hablaron, me contó mi agente que lo llamaron, me lo comentó después de que contrataron otro entrenador", comentó enfático el entrenador.

En ese sentido, asegura que sabe perfectamente cómo se maneja esto de las ofertas en el fútbol, donde los resultados, más que el trabajo, son los que determinan el futuro, en este caso, de un entrenador.

"Vivimos el día a día, es una carrera que es el presente el día de hoy. Es una carrera difícil donde es muy difícil proyectar, dependemos de resultados. Nuestra valoración es por lo que obtenemos más de lo que somos. Es una carrera inestable, como la vida misma que es así, pero el alto rendimiento es más", precisó.

Para controlar las pasiones de los hinchas de Universidad de Chile que ya se habían asustado, Pellegrino abrió su corazón bullanguero, para dejar en claro que se siente muy cómodo trabajando con el plantel azul.

"He aprendido a centrarme, estoy contento en el lugar donde estoy y lo he elegido. Hay un espacio donde trato de disfrutar lo que me apasiona. Es difícil valorar una posibilidad que no fue o una a futuro en una profesión de tanto riesgo", finalizó.