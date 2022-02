Los hinchas más termocéfalos no perdonaron los últimos años de Jean Beausejour en Universidad de Chile, cuando el equipo cayó en un precipicio y terminó peleando por la permanencia con una plantilla más que estelar. Un sufrimiento.

Pero el zurdo mira el vaso medio lleno, y en entrevista con LUN reconoce que todo valió la pena por vivir su sueño esos cinco años con la camiseta azul. "Lo disfruté mucho. Hubo momentos muy malos en 2019, cuando peleamos el descenso. Aun en los peores momentos, nunca dejé de valorar el lugar en el que estaba y lo que luché para llegar ahí", reflexiona.

"Mi sueño ni siquiera era ser campeón con la U, si no que salir por el túnel sur del Estadio Nacional, escuchar a la hinchada y jugar un partido. Al salir campeones, me acordé de cuando me fui de la U soñando volver algún día. Me sentín más que pagado", sentencia.

En ese sentido, asume que fue feliz en todos los títulos que consiguió, pero que el de la U en 2017 "tiene un componente emocional que sólo mis cercanos saben lo que significa. Va incluida mi familia, mis sueños y los de mi abuelo; mi mujer, que es hincha de la U".

"Obvio que me hubiera gustado participar en un proceso más exitoso, pero es lo que me tocó. Si me dijeran 'vas a ir a la U, vas a ganar un campeonato, vas a pelear el descenso y tendrás episodios desagradables', iría a ojos cerrados", agrega.

En Colo Colo, las cosas habían sido mejores. "Yo soy un jugador de equipo y dependo mucho del funcionamiento del equipo. En ese momento, Colo Colo tenía un mejor funcionamiento. Claramente, me tocó una época más difícil en la U", puntualiza Beausejour.

En ese sentido, explica por qué celebró en el cuadro albo, siendo fanático de los azules. "Los que me conocen, saben que vivo el fútbol con pasión. Nunca he celebrado un gol en contra de alguien. Hago tan pocos que.. ¡cómo no los voy a celebrar! Pero nunca faltando el respeto", remarca el doble mundialista.

Por eso, aclara disfrutó "todos los títulos, porque es muy difícil ganar en el fútbol. Son elegidos los que ganan, la mayoría de los mortales ganamos muy poco. Fui feliz en todos los títulos que gané, porque hay sacrificio, entrega y dedicación", completa.