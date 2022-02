Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo anunció su retiro del fútbol a los 37 años, y se convirtió en historia viva del fútbol chileno. Jugó en los cuatro grandes, es el único que marcó goles en dos mundiales por la selección y, sobre todo, se ganó el cariño de todos.

Pero no había hablado después de colgar los botines, hasta explicar su decisión en diálogo con LUN. "No tenía pensado retirarme. Si había algo que podía cambiar, era el tema familiar. Con todo lo que me había pasado en el último año, era difícil que volviera a Coquimbo. No aguantaba otro año lejos", reflexionó el orgullo de Estación Central.

La decisión es irreversible, y por ahora, Beuasejour se dedica a lo que más añoraba hacer en sus últimos años: "Estar con mi familia, disfrutar con mis amigos. Tomar un vino de vez en cuando y comer asados". Y en deportes, jugar pádel y "hacer el curso para ser entrenador".

El final llegó cuando el zurdo se aprestaba a cumplir veinte años de carrera profesional, desde su debut en Universidad Católica en 2002. Luego vinieron Universidad de Concepción, Servette de Suiza, Gremio de Brasil, Cobreloa, O'Higgins, América de México, Birmingham y Wigan de Inglaterra, Colo Colo, Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

¿Qué faltó en la carrera de Jean Beausejour?



Pese a la trayectoria en clubes y en la selección chilena, con dos Mundiales adultos, dos títulos de la Copa América y un subcampeonato de Copa Confederaciones, Jean Beausejour cree que le faltó "mucho" a nivel futbolístico.

"Si a mi juego le hubiera agregado más egoísmo en el último tramo de la cancha, habría sido más determinante. Para la cantidad de ocasiones que creaba, debería haber tenido más gol", explicó el carrilero izquierdo, que apuntó a un techo más alto.

Por eso, cree que "si hubiera sido así, no habría llegado al Wigan o al Birmingham, si no a los 'Big Six'". Así conocen a los seis equipos más poderosos de la Premier League: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham.

En el último suspiro, Beausejour agradece. "Me gustaría destacar a los funcionarios de la selección, utileros, coordinadores, kinesiólogos, cuerpos médicos. Y los que trabajan en Universidad de Chile, Colo Colo y Coquimbo Unido. Tengo un grado de admiración, respeto y agradecimientos por ellos. Por ejemplo, a Ramón, en la U", completa.