El ex seleccionado nacional y crack del fútbol chileno, Jean Beausejour , habló en extenso tras anunciar su retiro hace algunos días. Entre los pocos dolores de su carrera están no clasificar a la Copa del Mundo de Rusia y no haber podido consagrarse y ganar más títulos con el equipo del cual es hincha, Universidad de Chile .

Jean Beausejour compartió las razones para decidir retirarse del fútbol con 37 años, esto pese a la convicción de que podía mantener viva la llama por al menos 12 meses más. En extenso diálogo con Radio ADN, el ex lateral izquierdo incluso tuvo espacio para bromear.

“Me pasa que un día estaba en la casa previo a irme a entrenar y sentí que ya no tenía ganas… no, mentira. Esa es la típica que tiran todos, está repetida y usada. Lo venía madurando hace tiempo, pero esto tiene que ver principalmente con un tema familiar, con la distancia y estar lejos”, dijo Beausejour.

El otrora seleccionado nacional agregó que “me sentía muy a gusto en Coquimbo, disfruté mucho mi último año ahí y también sentía que podía seguir jugando, pero la distancia con la familia decantó en el retiro, tampoco es que iba a jugar dos años más. Hubiese jugado un año más. Adelanté el retiro 12 meses, con pena porque esta profesión me acompañó desde los 8 años, es lo que siempre he hecho y me apasiona el fútbol. Es una pena, pero también una alegría por volver a los afectos de estar con mi familia y hacer otras cosas para las que me estoy preparando”.

Por otro lado le consultaron qué fue lo que no logró conseguir en su carrera y Rusia 2018 es una espina. Además, quedó con gustito a poco en su paso por Universidad de Chile, el club de sus amores pese a que también vistió las camisetas de Universidad Católica y Colo Colo.

“Cuando uno hace las proyecciones antes de la carrera, en lo personal era ser jugador profesional, jugar en equipos importantes, vestir la camiseta de la selección y jugar en el extranjero. Después de conseguirlo hay cosas que me hubiese gustado hacer y que no se pudieron por capacidad o por decisiones. Es parte de la carrera. Quedan deudas pendientes, pero en lo que se refiere a la entrega, dedicación y trabajo estoy tranquilo. Hay deudas pendientes, pero es parte de esto”, sostuvo.

“Hay una batería de cosas que se pudieron hacer mejores en lo personal y colectivo. Me hubiese gustado tener la oportunidad de jugar un tercer Mundial, más con lo cerca que estuvimos. Me va a quedar esa vocecita diciendo siempre que pudimos. O haber podido ser más veces campeón con la U, jugar la Copa Libertadores de manera más competitiva. Pero no puedo ser injusto en la evaluación final porque muchas cosas fueron positivas”, complementó.

Por último, Jean Beausejour sentenció: “¿dónde fui más feliz? No quiero ser injusto, mientras jugué fútbol fui feliz, uno tiene más afinidades en algunos lugares, pero a mí el fútbol me hace feliz y en todas partes me pude desarrollar”.