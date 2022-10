Pablo Aránguiz cerró una semana llena de polémica con una torpe expulsión y una goleada en contra. El extremo ingresó desde el banquillo en la derrota de Universidad de Chile ante Huachipato y vio la tarjeta roja en menos de 10 minutos, lo que ha desatado la molestia de los históricos.

El jugador se había visto envuelto en un problema luego que lo acusaran de agresiones. Eso y su pobre rendimiento desde que llegó al Romántico Viajero habían agotado la paciencia de los hinchas, pero pese a todo, Sebastián Miranda confió en él en esta jornada.

Sin embargo, Pablo Aránguiz perdió el control y alcanzó a estar apenas siete minutos en la cancha antes de ser expulsado por un torpe codazo. La situación del extremo en el plantel del Bulla ya se hace insostenible y su salida parece estar cada vez más cerca.

Históricos de Universidad de Chile conversaron con RedGol sobre lo ocurrido ante Huachipato, donde todas las críticas se las lleva el ex Unión Española. Sandrino Castec abordó lo planteado por Sebastián Miranda y aseguró que "no se sabe lo que están haciendo. Es arriesgar cosas que no corresponden".

Ahí arremetió contra Pablo Aránguiz. "La expulsión no tiene nombre. No hay que comentarlo", lanzó en primera instancia. "Mejor ni hablar de lo que está haciendo. Se le han dado cuatro o cinco oportunidades. Él tiene que buscar otro rumbo, donde se pueda acomodar".

Una línea similar fue la que siguió Cristián Mora en su análisis. "Es más que un desastre. No puede el técnico presentar un equipo alternativo. No tiene más jugadores, es lo que hay. No merece ni comentarios. Te pueden ganar, te pueden pasar por arriba, pero en la U no pueden faltar las ganas y la actitud. Estos jugadores eso es lo que menos tienen. No saben dónde están".

El ex defensor no tuvo piedad con Pablo Aránguiz y le pegó con fuerza. "No merece comentarios. Pablo, ya lo dije en su momento, pero es un jugador que no aporta nada hace mucho rato. Nunca le tomó el peso al lugar en el que ha estado. La U es una caja de resonancia, para bien o para mal. Y ahí están las consecuencias".

Roberto Reynero no se quedó atrás y también cuestionó la idea de Sebastián Miranda. "No nos podemos dar el lujo de poner un equipo alternativo. Yo creo que se equivocó, porque si nos estamos cuidando por la ambición de la Copa Chile, te motiva para ir a Copa Libertadores, pero primero lo primero y eso es el campeonato oficial".

"Hay muchos jugadores que no saben dónde están. Para jugar en la U no cualquier se pone la camiseta y rinde. Llevamos cuatro años peleando el descenso y lamentablemente se han hecho muy mal las cosas", agregó.

Ahí Roberto Reynero se fue con todo contra el extremo. "Aránguiz no vedónde está. No sé en qué momento decide ir a la U, sé que lo hizo bien en otros equipos, pero no cualquiera se pone la camiseta. Si nos salvamos, tendremos que hacer un equipo. Los dirigentes deben ser transparentes, hacer un buen equipo y cortar la racha de pelear el descenso", sentenció.

Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022 en vivo