Universidad de Chile cayó 4-3 ante River Plate en un partido amistoso por la fecha FIFA de marzo este sábado 25 recién pasado, y la derrota se vuelve más dolorosa aún si se considera que los azules arrancaron con la motivación a tope y antes de los 20 primeros minutos ya ganaban 2-0. Así, la remontada que sufrieron deja molestos a sus históricos.

Sandrino Castec, Francisco Las Heras y Carlos Ramos hablaron con RedGol tras la derrota del Romántico Viajero ante el cuadro Millonario en el Estadio Padre Ernesto Martearena en Salta, y apuntan que tanto la U como el resto de los equipos nacionales no tienen armas para competirle de igual a igual al resto de los sudamericanos.

"Estamos varios metros por debajo de la media sudamericana"

En el caso del legendario Pancho Las Heras, otrora mediocampista formado en la tienda azul, considera que "está claro que a nivel internacional no solo la U sino que todos los equipos chilenos en general están muy por debajo de la media del concepto sudamericano".

Al ser consultado por la victoria de un River B ante el Chuncho, destaca que "eso te dice que estamos varios metros por debajo. Ahora, va a pasar mucho tiempo para que eso pueda arreglarse".

Castec apunta que "a la U es difícil analizarla. La venimos analizando hace muchos meses, pero si perdió con un equipo B en Argentina, esto tiene que dejarle algo a la misma U. Si juegan con un equipo B, y tanto la U como el fútbol chileno no pasan por un buen nivel en general".

Ramos, por su parte, destaca que "lo que pasa es que hay equipos que marcan diferencia en aspectos de ritmos e intensidad. Contra los argentinos hay que durar los 90 minutos, sino te pasan por encima, y eso ha quedado a la vista muchas veces en varios partidos donde han dado vuelta los resultados y pasa sobre todo por el buen fútbol que tienen y por la intensidad".

Sobre si Pellegrino se traerá igualmente alguna lección desde su país natal, Las Heras resalta que "espero que sí. La verdad es que hasta ahora la U, y lo he dicho cada vez que me lo han preguntado, no ha jugado como para estar dentro de los mejores equipos de Chile, está ahí porque el fútbol chileno en general es de una irregularidad terrible, por no decir que definitivamente está malo malo".

"Entonces, tú ves que está puntero Huachipato, y no quiero desmerecer para nada lo que está haciendo, pero ahí está, puntero sobre equipos de renombre como la U, Colo Colo, Unión Española, etcétera. Así que es cosa de ver como se comportan los equipos chilenos a nivel internacional y te vas a dar cuenta que no es ninguna sorpresa que la U pierda por el marcador tan expresivo que perdió", complementó.

Ramos opina que el hecho de que la U no pueda ganarle a River B "es alarmante, sí, obvio. Los últimos resultados de las competencias internacionales así lo han dicho, y estamos hablando de los equipos grandes de Chile como la Católica y Colo Colo también, que son los mayores exponentes de Chile".

"Para que vamos a hablar de otros equipos que han clasificado a otras competencias, equipos más pequeños por decirlo de alguna manera, pero que no han pasado las fases porque te encuentras con equipos como el colombiano que se topó Magallanes, que son más fuertes físicamente, tienen más intensidad, estatura, y nos hemos ido quedando en muchas cosas de esas", añade.

"Si bien es cierto algún romántico del fútbol puede decir que eso no tiene gran importancia, pero en la actualidad sí. Creo que el tema físico, potencia, es fundamental actualmente y los equipos chilenos han demostrado que les cuesta mucho en ese sentido", concluyó.

Cierra Sandrino Castec, quien también se refiere a la imposibilidad azul de vencer al alternativo River. "Creo que ahí uno puede marcar las diferencias con lo que es realmente el fútbol argentino, bueno, son campeones del mundo y no hay nada que decir, entonces para mi creo que esto puede ser un apretón para la U, porque hay mucho que modificar en cuanto al funcionamiento que están haciendo", concluyó.