Este fin de semana se jugará el primer choque de la llave por cuartos de final de Copa Chile, cuando Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en el estadio Santa Laura, donde la gran duda es quién estará en el arco azul con la ausencia de Cristóbal Campos, que está en la gira de la selección chilena.

Por lo mismo, los que lucharán por la opción esta semana serán el juvenil Pedro Garrido, además el llegado como tercer portero Martín Parra, quien fue suplente en el duelo ante Palestino donde el técnico Sebastián Miranda hizo su reestreno con la U.

Uno que conoce la interna azul, además que fue arquero y entrenador con Universidad de Chile, es Hernán Caputto, quien analiza, en conversación con Redgol, la gran determinación que tendrá Miranda.

"En esta posición, me da la sensación que se posicionó el chico Parra, por un tema que para Sebastián (Miranda) no es fácil llenar el espacio que deja Cristóbal (Campos), que lo viene haciendo bien. Más en dos clásicos, se va inclinar por Parra porque es un muchacho más grande. Independiente todo lo que conlleva estar en un arco en la U, ese es mi parecer. Si bien Parra es joven y tiene poca experiencia, tiene más que Pedro sin dudas", comenta Caputto.

El actual técnico de la Roja Sub 17 tiene conocimiento de los dos porteros, por lo que no tiene dudas en dar sus características para la lucha por el puesto que se viene esta semana en el Centro Deportivo Azul.

"Martín Parra lo conozco porque es de Huachipato, año 2000. Se formó ahí, le tocó debutar joven con el que era su entrenador: Juan José Luvera. De hecho lo hizo bien ese partido en que jugó, no sé si empataron o ganaron en Rancagua. Tiene buen juego con el pie, es un arquero seguro, sobrio, que se posicionó bien en Huachipato y que, entenderás las cosas como son, porque imagina que no jugó mucho en Huachipato y jugó en Perú, pero eso tiene que ver con otras cosas, es con sus dueños", detalla Caputto.

En ese sentido, asegura que, pensando en el clásico con la UC, "puede ocupar el arco sin problemas. El peso específico del arco de un club grande no es ni en comparación lo que es Huachipato. Lo puedo decir porque estuve en los dos equipos, entonces no tiene comparación".

Por el otro lado está Garrido, quien para Caputto tiene toda la confianza para asumir el desafío, pero que, en este caso, puede sumar ese poco más de experiencia que tiene Parra.

"Pedro es un arquero que tenemos considerado, está en la sub 20, año 2003. Se formó desde los nueve años en la U y es uno de los arqueros considerados en la selección, que por motivos de estos partidos que vienen no viajó, al igual que Assadi y Marcelo Morales. Pero Pedrito me encantaría que pueda jugar, porque lo conozco y conoce el club mucho más", finaliza.