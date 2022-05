Durísima acusación de Marcelo Díaz al ex DT de la selección chilena: "Reinaldo Rueda termina sepultando a Pablo Aránguiz"

En su versión más deslenguada, Marcelo Díaz no se guardó nada al momento de su conversación en el programa Hablemos del Bulla, del canal AntunezSilva de Youtube. Carepato se paseó por todos los temas, pero fue especialmente duro al hablar de Reinaldo Rueda, ex técnico de la selección chilena.

Según el mediocampista que fue triple campeón de América, el colombiano fue la clave de su ausencia en la Roja. "Quedó a la vista que algo hubo. Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el Viejo a Chile, jajajá", dijo con sorna.

Para el jugador de Libertad de Paraguay, "en ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el Viejo no lo pescaba".

"Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio a vasto", expresó el hombre que suma 61 partidos por la Roja.

Marcelo Díaz: "Rueda termina sepultando a Pablo Aránguiz"



A mediados de 2020, Reinaldo Rueda -todavía como entrenador de la selección chilena- dedicó palabras que quedaron en la historia de Pablo Aránguiz, que ese año había llegado a Universidad de Chile y era una de las figuras del equipo.

"Para mí, Pablo Aránguiz va a ser el sucesor de Jorge Valdivia, ojalá no me equivoque. Es de esos jugadores con una sensibilidad que son únicos y nacen cada cuarenta años", dijo el colombiano en TNT Sports.

Tales dichos dieron paso a un pronunciado bajón de rendimiento que Aránguiz no ha podido revertir. Y según Marcelo Díaz, el culpable es Rueda. "Para mí, él termina sepultando a Pablo Aránguiz, de su nivel en ese momento. Decía que era el nuevo Mago Valdivia", sentenció Carepato.

Es que su alejamiento de la selección chilena no es un tema resuelto. "Nada, me quedé siempre con esa espina, pero tengo la ilusión de que en algún momento volveré a jugar por la selección, hasta que me retire", advirtió el mediocampista.

De todas formas, Chelo Díaz subrayó que "Pulgar tuvo un buen rendimiento en la selección, muy bueno. Después dejó de jugar en Italia y su rendimiento bajó. Pero con Charles y Arturo jugábamos de memoria", recordó.

"En cualquier lugar o cualquier estadio sabíamos que íbamos a ganar, porque agarrábamos la pelota los tres y hacíamos jugar al equipo. Y de verdad teníamos una muy buena cohesión entre los tres y en su momento, el Mago Valdivia", completó.