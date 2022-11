El último año de Pablo Aránguiz en Universidad de Chile ha sido para el olvido. El extremo era una de las cartas del Romántico Viajero para pelear en la parte alta del Campeonato Nacional, pero su irregularidad y problemas extrafutbolísticos lo tienen cada vez más fuera del club. Y el que se frota las manos con esto es Ñublense.

El ex Unión Española no ha logrado mostrar sus credenciales desde que arribó al elenco estudiantil, lo que lo ha tenido en la mira de los hinchas. Sin embargo, conflictos fuera de la cancha lo han terminado por sepultar y con grandes opciones de partir.

En Universidad de Chile habían dejado claro que sería el nuevo técnico quien decidirá qué jugadores del actual plantel siguen para el 2023. Aunque desde la directiva del club apuntan a la salida del extremo para que recupere protagonismo.

Es en esa movida que aparece Ñublense, club que espera quedarse con sus servicios. Según informó La Tercera, desde el Bulla no ven con malos ojos su salida a los Diablos Rojos, quienes ya han estado tantenado terreno al respecto.

Pablo Aránguiz no ha tenido un buen paso por Universidad de Chile y días atrás, Jaime García le abrió las puertas en el cuadro chillanejo. "Me encanta como juega Aránguiz. Soy mucho de darle oportunidades al jugador. Hay que ver de donde viene, hay que contenerlos, ver su historia, por qué su comportamiento es así. A mi me gustan los jugadores locos, para que vamos a andar con cosas", dijo a Radio Cooperativa.

Aunque la opción de que el extremo aterrice en Ñublense dependerá también de un trueque que tienen en mente en Azul Azul.

La U quiere un 2x1 desde Ñublense con Pablo Aránguiz

De acuerdo a lo señalado por La Tercera, en Universidad de Chile gusta la idea de enviar a Pablo Aránguiz a Ñublense. Su contrato termina en el 2023, pero la opción les permitiría un trueque del que saldrían más que favorecidos.

Según detalla el medio, el Romántico Viajero está tras los pasos de Lorenzo Reyes y Federico Mateos, dos de buena campaña en el 2022. Eso sí, la chance de jugar Copa Libertadores de seguro hará meditar la continuidad de ambos en los Diablos Rojos.

Por ahora, Pablo Aránguiz sigue esperando a conocer lo que pasará con su futuro. El extremo puede estar viviendo sus últimos días en Universidad de Chile, para así salir a encontrar esa versión que ilusionó a los hinchas años atrás y que hoy parece estar cada vez más perdida.