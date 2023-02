El talentoso jugador de Universidad de Chile llamó la atención del destacado analista inglés Lee Scott, quien siguió de cerca el Sudamericano Sub 20 de Colombia, y en un podcast destacó sus tremendas habilidades. Es más, lo compara con el histórico exfutbolista neerlandés.

Universidad de Chile saca pecho si de hablar de sus juveniles se trata. La cantera azul le ha dado una grandísima cantidad de talentos al club, y Darío Osorio es una de las joyas en las que equipos de todo el mundo han fijado su mirada para poner varios millones sobre la mesa y poder llevárselo para Europa. Y su brillo deslumbra al experto inglés Lee Scott.

Aston Villa, Wolverhampton, Newcastle y Tottenham en Inglaterra o el AC Milan en Italia son algunos de los clubes que han estado tras los pasos de La Joya de Hijuelas, pero el destacado analista británico, que siguió muy de cerca el Sudamericano Sub 20 de Colombia, también lo ha seguido con atención. Por eso mismo se atreve a compararlo con Arjen Robben.

"Su juego tiene muchos elementos de Arjen Robben"

El experto británico asistió como invitado al capítulo "118: South American U-20 Championship with Lee Scott" de The Scouted Football Podcast, y ahí no dudó ni un segundo en lanzarse con una tremenda comparación sobre Osorio. "Cuando lo ves jugar, su juego tiene muchos elementos de Arjen Robben", apuntó.

"Su tamaño impresiona, no es pequeño y es bastante potente. Se mueve muy bien pese a su altura, tiene mucha confianza en sus movimientos", complementó Scott, quien también dejó en claro que ve el futuro del formado en el Romántico Viajero en una de las cinco ligas grandes del viejo continente en poco tiempo más.

"Yo creo que dará el salto directamente a una de las cinco grandes ligas de Europa", apuntó para cerrar. Elogios que significan ilusión para el club azul y los buenos dividendos que puede obtener de esta operación, pero que no deja nada de felices a los hinchas de la U, quienes sueñan con poder verlo explotar con el Chuncho y gane, al menos, un título antes de que se concrete su inevitable salto al fútbol de la más alta categoría, donde también seguramente deslumbrará.