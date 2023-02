Universidad de Chile no pudo contra Palestino en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023. Un gol de Misael Dávila propiciado en gran medida por dos errores consecutivos de Cristóbal Campos y un golazo de Bruno Barticciotto hicieron celebrar a los locales en el estadio Municipal de La Cisterna. Por cierto, para aquel partido la U ya contaba con el dúo que más ilusión genera en el Centro Deportivo Azul.

Lucas Assadi y Darío Osorio, quienes estuvieron en el banco de suplentes. Eso sí, Mauricio Pellegrino los mandó a ambos juntos a la cancha. Corrían 61' cuando el Flaco sacó a Renato Huerta para hacer ingresar a uno. Y al Chorri Palacios para dejarle el lugar al otro.

Por cierto, después del negativo resultado frente al Tino no es descabellado pensar que al menos uno de ellos sea estelar en la cuarta jornada del torneo chileno, en la que deben recibir a Magallanes en el estadio La Portada de La Serena. Y otro de los que seguramente tendrá un puesto en la oncena es Matías Zaldivia, de presencia ideal en el comienzo.

El defensor argentino-chileno de 32 años siente que le ha dado vuelta a la resistencia inicial que había hacia él en la hinchada azul. Y también habló del rol que deberían cumplir los jóvenes talentos del Bulla, quienes ya atraen ofertas concretas de importantes equipos de Europa, como pasó con Osorio y el AC Milan de Italia. "Son dos chicos con unas condiciones impresionantes. No lo descubro yo. Está a la vista", apuntó Zaldivia.

Zaldivia: "Los grandes debemos absorber la presión para que Osorio y Assadi jueguen tranquilos"

El "22" de Universidad de Chile, quien apunta a ser una pieza importante y lo ha dejado claro en partidos oficiales y amistosos, profundizó en su visión respecto del camino que deben recorrer Lucas Assadi y Darío Osorio antes de tirar del enorme carro que representa un club de la trascendencia que tiene la U, más en la situación compleja que ha vivido durante los últimos años, más acostumbrada a pelear abajo que arriba.

"Los más grandes tenemos que absober la presión para que ellos puedan jugar con tranquilidad y tengan libertad para poder hacerlo mejor. Por mi experiencia, todos los chicos de compañeros, cuando tienen esa libertad mental pueden rendir mucho mejor que con la presión de sacar un equipo ellos solos", advirtió el ex zaguero central de Arsenal de Sarandí y de Chacarita Juniors, quien estuvo siete temporadas en Colo Colo aunque ya casi no quedan rastros de eso en su cuenta de Instagram.

"Sabemos que tienen unas condiciones bárbaras los dos. Ojalá nos puedan ayudar a lograr grandes resultados", apuntó el marcador, quien ha sido dupla de Nery Domínguez y de Luis Casanova al cabo de las tres primeras jornadas del Campeonato Nacional 2023, que ahora pone a la U en el camino de Magallanes: será el sábado 11 de febrero a contar del mediodía en La Portada.

Pellegrino sobre Assadi-Osorio: "Los chicos de la Sub 20 llegaron bien"

Mauricio Pellegrino estimó que no era prudente comenzar con Assadi y Osorio en la oncena frente a Palestino. Como el fútbol permite ese insoportable, pero ventajoso beneficio de opinar con el resultado puesto, el DT argentino recibió críticas por no haberlos alineado y también por uno de los que sustituyó para hacerlos entrar, pues farios fanáticos en redes sociales se manifestaron contrariados con la salida del Chorri Palacios.

"Los chicos Sub 20 llegaron bien, lo primero fue hablar con ellos, hablamos un poco de la experiencia y de cómo están físicamente. Descansaron un solo día y después entrenaron muy bien con el plantel. Tratamos de coordinar toda la idea del equipo, a nivel de conocimiento tienen ese tiempo normal que todos los jugadores precisan, pero han trabajado muy bien. Estoy contento de que estén acá, pese de la eliminación de la selección. Tienen que aprender de esa experiencia bonita y ahora ponerse a trabajar a disposición del club. Estoy feliz con ellos", dijo el ex DT de Vélez Sarsfield sobre los siete jugadores que la U aportó a la Roja de Patricio Ormazábal que fracasó en el Sudamericano Sub 20, aunque Yahir Salazar ya fue cedido a préstamo a Huachipato.

Eso sí, también tuvo una observación particular para los puestos que cree que puede manejar Darío Osorio, aunque no dejó nada fácil imaginar en qué sector de la cancha podría ubicarlo, una característica habitual en él, poco dado a dar siquiera mínimas pistas del plan de juego del siguiente partido. "Darío puiede jugar de extremo, de interior, por derecha, por izquierda. También por dentro, por lo menos en esas posiciones lo he visto", expresó Pellegrino, quien también pidió por la continuidad de otros dos que estuvieron en el último torneo de países de Sudamérica.

Jeison Fuentealba y Renato Cordero cuentan en la consideración de Pellegrino

Uno es Renato Cordero, un volante central que jugó tres partidos completos en el Grupo B del Sudamericano Sub 20, que tuvo a Chile eliminada en la fase grupal, aunque con un empate frente a Venezuela en la cuarta jornada le habría bastado para clasificar al hexagonal que brinda boletos al Mundial de la categoría y a los Panamericanos 2023, aunque en esa competencia el Equipo de Todos es el anfitrión y tiene su puesto asegurado.

Tiene 19 años y debutó en el primer equipo de Universidad de Chile bajo las órdenes del uruguayo Diego López, quien incluso lo hizo jugar en un Superclásico ante Colo Colo, aquel 31 de julio del año pasado que el Cacique venció a la U por 3-1 en el estadio Fiscal de Talca con goles de Leonardo Gil y un doblete de Juan Martín Lucero, quienes dejaron sin mucho valor el golazo que hizo Ronnie Fernández para descontar. Ese día, Cordero reemplazó a Osorio.

El otro es Jeison Fuentealba, quien en la temporada pasada militó a préstamo en Deportes La Serena, aunque no pudo conseguir mucha continuidad. Totalizó 420 minutos en cancha, repartidos en siete encuentros, en el Campeonato Nacional 2022 que terminó con los granates descendidos.

"En principio me gustaría quese quedaran. Muchos clubes nos llamaron por esos chicos, son buenos futbolistas y los quieren para tener minutos", dijo Pellegrino y dejó claro que hay interesados en llevarlos, principalmente para aportar algo de los 1.890 minutos Sub 21 que todos los equipos deben computar por obligación, según las bases de la primera y segunda categoría del fútbol chileno.

¿Cuál es el argumento de Pellegrino para que se queden? Lo explicó en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul. " A veces les pido que tengan paciencia en los juicios de jugadores de 17, 18 años. Tener un mal partido o una mala temporada no quiere decir que no sirvan o no estén capacitados para jugar acá. Si tenemos varios chicos en la selección juvenil quiere decir que hay materia prima abajo y eso puedeser un gran capital, a nivel futbolístico, económico y de fortaleza porque ya tienen una identidad institucional y eso es un valor agregado que tenemos que cuidar. Por eso me gustaría que se quedaran", concluyó.