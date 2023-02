Históricos jugadores que vistieron la camiseta de la Universidad de Chile mostraron su molestia con el entrenador Mauricio Pellegrino, por no poner desde el arranque a Darío Osorio y Lucas Assadi. "No se ha visto mejoría", manifiestan.

Universidad de Chile cayó 2-0 ante Palestino en La Cisterna, duelo donde el entrenador Mauricio Pellegrino prescindió de entrada de Lucas Assadi y Darío Osorio. Las dos jóvenes figuras azules fueron al banco y el entrenador los hizo ingresar después de la apertura de la cuenta del Tino, lo que le valió muchas críticas.

Históricos azules conversaron con Redgol y manifestaron su molestia por la decisión del estratega. Uno de los más molestos era Marcos González, campeón en la Sudamericana el 2011, quien espera que Pellegrino empiece a oír opiniones.

"Lo dije a mitad de semana, que si te llegan dos o tres jugadores fundamentales (desde el Sub 20) y no pones a lo mejor que tienes, es complicado. Después tratas de dar vuelta el partido. Un año más de sufrimiento parece", contó Lobo del Aire.

Aseguró que con sus declaraciones "estoy tratando de ayudar, de dar algo de tips al entrenador, de que vea luces, que ponerlos es hacer lo normal, no hay que hacer le curso de técnico para darse cuenta que deben ser titulares", agregando que "no sé lo que piensa para dejar afuera a los dos mejores jugadores, es como raro".

Para Cristián Olguín "no se ha visto mejoría, no se ve la mano de Pellegrino", inquiero por el futiro. "Van tres fechas y hay que esperar que en dos fechas más haya buen rumbo, sino vamos a pasar rabias de nuevo con este equipo. ¿Assadi y Osorio? Por supuesto que deben ser titulares, ellos vienen de divisiones menores y aman a la U, pueden sacar adelante al equipo. Pero deben jugar desde el primer minuto, no hacen nada en 10-15 minutos".

César Vaccia, DT que fue bicampeón los azules, comentó que "con Unión ganamos de forma fortuita, no se ve un equipo sólido ni con proyección. Quizás con Assadi y Darío (Osorio) puede haber otro equipo, pero hasta ahora no podemos decir que va a pelear los primeros lugares. No muestra eso".

En tanto Sandrino Castec, delantero que brilló en la U en la década de los 80, fue tajante ante la suplencia de Assadi y Osorio: "Cuando yo volvía de cualquier lado, llegaba a jugar. Acá los guardan, es extraño. Algo cambiaron Assadi y Osorio el partido. La U no juega a nada. Palestino dominó casi los dos tiempos, no hay demostración de un equipo que juega fútbol. Guerra desapareció y en Ñublense las hizo todas.

Finalmente el ex meta Roberto "Tomatín" Rojas indicó que "cuando dejas afuera a los chicos y los pones para ganar, hay una confusión. Hay que ver el día a día y el por qué hace eso. A la U, por todos los cambios sufridos, le falta una política deportiva. Ahí hace falta un andamiaje completo".