Universidad de Chile está lejos todavía de ser protagonista del Campeonato Nacional, pero para allá quiere ir. Tras cuatro largos y dolorosos años peleando por no descender ahora las alegrías vuelven a la tienda azul y el sufrido triunfo de 2-1 ante Audax Italiano los dejó cuartos en la tabla de posiciones. Un importante renacer en el que Mauricio Pellegrino, según Cristián Basaure, ha sido vital.

El Romántico Viajero no sabe de derrotas hace siete partidos y su última caída fue el 5 de febrero en el 2-0 ante Palestino, panorama que les hubiese encantado tener en 2019, 2020, 2021 o 2022. Así, el Tigre Táctico usó su espacio en RedGol en La Clave para aplaudir el rol fundamental que ha tenido el técnico argentino de 51 años para volver a pelear en la zona alta.

"Pellegrino ha sido fundamental para el equilibrio que tiene a la U metido en la parte media alta"

Al ser consultado sobre si el Chuncho fue o no el gran ganador de la décima fecha del Campeonato Nacional 2023, Basaure apunta que "yo creo que es el gran ganador por la cantidad de puntos que tiene, que son 18, porque el resto de los equipos no ganaron, Colo Colo se queda abajo y Palestino también, bueno Coquimbo se metió pero está a la espera de esos tres puntos que veremos si se los quitan o no".

Tras eso, el exdefensa se lanza con los aplausos para el ex director técnico de Vélez Sarsfield. "Yo creo que en la U lo de Pellegrino ha sido muy consecuente, no nos olvidemos de las cosas que ha hecho el entrenador", dispara de entrada.

"En el momento que se habló de Campos en el partido con Palestino, que casi que decían que juegue Toselli, el tipo dijo que no y lo respaldó, decían que el entrenador era tozudo por el 4-3-3, le dio tiempo, el tipo flexibilizó, puso un 4-4-2 que después por Assadi, que juega porque no está Osorio y puede cambiar a un rombo".

"Jugó Fernández y Palacios, después Fernández y Guerra, y el tipo va encontrando variantes y el futbolista le va creyendo, su toma de decisiones ha sido muy consecuente, muy consecuente sin duda", agrega.

"Y podríamos mencionar más cosas pero me parece que el entrenador ha sido fundamental para este proceso de equilibrio que tiene a la U en este 2023 metido en la parte media alta", concluyó.