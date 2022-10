Aunque aún no puede olvidarse de la lucha por no descender, Universidad de Chile encontró otra cara de la mano de Sebastián Miranda. El DT azul suma dos triunfos, un empate y una derrota en el Campeonato Nacional, además de dejar instalado al Romántico Viajero en semifinales de la Copa Chile.

Y en Azul Azul quieren seguir con él. En conversación con Radio Usach, la directora Cecilia Pérez se declaró "fan" del trabajo del actual entrenador y aseguró que desea contar con él para el 2023, aunque asegura que la determinación final dependerá de él.

"Esperanzada en su trabajo no solo en lo deportivo, sino en el alma y psicológico. Ha logrado que el Chorri, Junior o Andía se encuentren con el arco y esto ha logrado fortalecer nuestra cantera y juveniles. Nuestro gran tesoro como club. Ojalá podamos dejar la pesadilla del descenso porque Universidad de Chile se merece, sus hinchas, estar en lo más alto del fútbol chileno", continuó.

"He sido fan de Miranda desde que lo conocí este año. Dije que me gustaría que estuviera hasta final de año porque voy harto al CDA, veo harto los entrenamientos, compartí con el cuerpo técnico y el equipo, sé lo humano y gran persona que es. Ha logrado levantar al equipo y no era fácil con los últimos años difíciles", agregó.

"Ojalá podamos contar con Sebastián para el próximo año, pero dependerá de él. Quiere enfocarse afrontar cada partido que nos queda en el torneo y la Copa Chile. Después se verá", continuó.

Además, la directora azul se refirió a la dificultad de la U para encontrar estadio. "En el último tiempo a la U nos han tratado pésimo y hemos sido discriminados con decisiones arbitrarias para no tener estadio. Estamos trabajando para poder hacer las cosas bien y ojalá tener estadio propio", aseguró.

"No vamos a vender humo con el sueño del estadio propio, pero por lo sufrido este año, que nuestra hinchada no sabe a dónde tiene que viajar, ese sueño tiene que ser pronto una realidad. Pero no vamos a anunciar nada mientras no haya algo concreto. Con las ilusiones del hincha azul no se juega", cerró.

Su sorpresa por la candidatura a la ANFP

Por último, la exministra del Deporte se refirió a su inclusión en la lista de Lorenzo Antillo para las elecciones en la ANFP. Pérez es la única presencia femenina dentro de las tres listas -las otras dos están lideradas por Pablo Milad y Fernando Aguad- que aspiran a quedarse con el sillón en Quilín.

"Me asombró la invitación de Lorenzo Antillo. Encuentro increíble que al año 2022 sea la primera mujer que integre una lista en la ANFP. Y si sirve para que el mundo del fútbol entienda que no existen espacios en que las mujeres no podamos estar presentes, bienvenido”, dijo Pérez.

"Se puede abordar desde un triunfo de la lista. Tenemos desafíos que tenemos, no solo son en la liga masculina, sino que debemos fortalecer el profesionalismo del balompié femenino. Si se da, ahí estaremos presentes con el trabajo y pasión que siempre me ha caracterizado", cerró.