Capitanes de la U arman show, acusan trato denigrante y criterios dispares de los árbitros: "¿Les parece bien que les diga malos c... a los jugadores?"

Universidad de Chile recibió un golpe durísimo. En gran parte ocasionado por dos errores graves de Cristóbal Campos, quien luego de la derrota frente al Audax Italiano asumió la responsabilidad por la tarde desafortunada que tuvo en el estadio Santa Laura. Por lo visto luego del pitazo final de Ángelo Hermosilla, los jugadores azules no quedaron nada conformes con la actuación del juez, quien volvió a pitar un duelo de los laicos tras una larga ausencia motivada por una ruidosa polémica en un duelo ante Deportes La Serena.

Felipe Gallegos le recriminó la determinación al juez. También lo hizo Campitos. Pero quienes más fuerte sacaron la voz fueron los capitanes de la U: uno fue Felipe Seymour. El Walala, quien no tuvo minutos en el duelo contra el Audax Italiano, se dirigió a uno de los asistentes del juez del partido.

"¿A ti te parece bien que les diga 'malo culiao' a los jugadores? ¿Te parece bien o no?", le consultó desafiante el mediocampista, aunque no recibió respuesta de Alejandro Molina. Y Ronnie Fernández también llegó a la escena en búsqueda de explicaciones.

"Te lo estoy diciendo bien, te estoy hablando bien. Ángelo, si vas a tener el mismo criterio está bien, pero lo cambiaste dos veces. Para mí es un manotazo y después fue allá un roce normal. El arquero sale con los puños. Él sabe que se equivocó", dijo el ex delantero de Santiago Wanderers mientras la dupla de centrales, Nery Domínguez con Luis Casanova, intentaron sacarlo.

Y Gallegos volvió a reclamar. "Me insultaste", retrucó el ex jugador del OFI Creta de Grecia, evidentemente molesto. Pocos instantes después de eso, Ronnie Fernández tuvo una conversación con Loreto Toloza, la segunda jueza de línea del compromiso. "Está bien, pero estamos todos calientes. Terminar así no está bien, te lo digo con mucho respeto", le dijo el portador de la jineta del Chuncho. Pablo Aránguiz fue quien llegó para separar definitivamente a Fernández Sáez del equipo referil, quien terminó con muchos dardos de los jugadores de la U.