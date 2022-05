Colo Colo sale a buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Este miércoles desde las 18:00 horas, el Cacique se enfrenta a Fortaleza en el estadio Monumental por la última fecha de la fase de grupos del torneo.

El elenco dirigido por Gustavo Quinteros no tiene margen de error y sale a buscar los tres puntos ante un cuadro brasileño que quiere dar la sorpresa. El Tricolor do Pici no lo está pasando bien en el Brasileirao y apuesta a amargar a los albos para quedarse con el cupo en la próxima ronda.

Fortaleza sabe que tiene una tarea compleja y decidió preparar el partido con tiempo. Durante la noche del lunes el plantel aterrizó en nuestro país y durante la tarde del martes vivieron su última práctica, donde uno de sus jugadores tuvo una jornada especial.

Los brasileños decidieron entrenarse antes del duelo con Colo Colo nada menos que en el Centro Deportivo Azul. En ese lugar, Ángelo Henríquez tuvo su esperado reencuentro con Universidad de Chile.

El delantero partió al Fortaleza después de su regreso al Romántico Viajero y después de meses por fin pudo compartir en la que fue su casa. Tratado como un rockstar, el artillero disfrutó y se cargó de energías para lo que viene ante el Cacique.

En el lugar tanto los hinchas como los canteranos de Universidad de Chile se acercaron para rescatar alguna fotografía o autógrafo. Todo fue compartido por redes sociales tanto de la U como del Tricolor de Pici, donde quedó en evidencia que el cariño entre ambas partes sigue tan vigente como antes.

Ángelo Henríquez quiere su revancha en Fortaleza

Ángelo Henríquez está junto al plantel de Fortaleza a la espera del duelo frente a Colo Colo, donde quiere su revancha personal. El delantero no ha tenido el rendimiento esperado y casi no suma minutos en lo que va de temporada.

Desde comienzos de año hasta la fecha, el ex goleador azul ha disputado apenas dos partidos. El último fue el 2 de marzo, cuando jugó 45' minutos en el triunfo por 0-5 ante el Pacajus. Desde entonces, no ha visto acción y en Copa Libertadores no ha ido ni a la banca.

Contra Colo Colo, Ángelo Henríquez espera poder mostrar sus credenciales para ser más considerado en Fortaleza. ¿Logrará sumar minutos esta tarde?