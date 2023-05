Sebastián Pérez disfruta de su gran momento junto a la Unión Española. Zanahoria dejó Universidad Católica después de sentirse poco valorado con el regreso de Matías Dituro y perder su lugar como el arquero titular.

Desde que el guardameta regresó de su aventura en Europa, el chileno quedó desplazado y casi no volvió a sumar minutos. Esto lo llevó a partir a los Hispanos esta temporada, donde se ha reencontrado con su mejor versión y desde donde lanzó un claro mensaje contra su ex club.

Zanahoria Pérez no olvida el desprecio de la UC

En conversación con LUN, Sebastián Pérez se refirió a su salida de Universidad Católica, algo que esperaba hacer incluso cuando regresó Matías Dituro. “Era algo que debía hacer”, recalcó.

“Incluso traté de irme el año pasado, pero no se pudo. Pero debía irme porque necesitaba jugar y estaba claro que no lo haría seguido en la UC porque el titular iba a ser Dituro”, añadió. Pero para Zanahoria Pérez, más que la decisión técnica, fue la forma en la que todo ocurrió.

Consultado por si fueron injustos con él, no dudó en señalar que “sí, y además me habían llamado a la selección. La verdad es que fue extraño porque Dituro quería quedarse en España y hasta último minutos esperó que le saliera una oferta de afuera. Él no pensaba que se quedaría en la Católica pero, al quedarse, estaba claro que sería el titular. Más aún cuando lo designaron capitán”.

De hecho, recalcó que ni siquiera tuvo que hablarlo para darse cuenta que sería desplazado. “Yo no soy de pedir explicaciones. Si el entrenador tenía una preferencia esto se hizo evidente. Por eso es que sentí que debía irme”.

Sebastián Pérez sueña con volver a la Roja

El buen nivel mostrado en la UC le permitió a Sebastián Pérez tener una chance en la selección chilena, pero tras su salida del arco no pudo regresar. Ahora, en Unión Española, espera convencer a Eduardo Berizzo en medio de la polémica suplencia de Brayan Cortés.

“No creo que el profe vaya a tomar esa decisión. Brayan tiene historia en la selección y sólo ha sido suplente en los últimos partidos”, señaló el meta, quien confía en lograrlo pero por mérito propio. “Sinceramente pienso que mi regreso a la selección no dependerá de que no llamen a Brayan Cortés. Creo que sólo depende de mi niel, de lo que pueda mostrar en el campeonato”.

Finalmente dijo que no se venderá, pero sólo le puede dejar clara una cosa a la Roja. “No soy bueno para venderme. Eso lo deben decir ustedes, pero si tengo que decir algo diré que soy atajador. Y eso creo que es lo más importante para un portero”.