Fernando Zampedri quedó muy contrariado, pues ya es definitiva la sequía de clásicos ganados por la UC en 2023. Con la clara derrota frente a la Universidad de Chile, los Cruzados terminarán la temporada sin ganarle a ninguno de sus acérrimos rivales.

Tampoco pudieron superar a Colo Colo, rival al que se midieron también en la llave por la final regional de la Zona Centro Norte en la Copa Chile. “Fueron jugadas donde nos equivocamos nosotros. Tuvimos errores y ellos aprovecharon bien. Nos golpearon con eso”, aseguró el Toro en la zona mixta del estadio Santa Laura.

“Fuimos mejor que el rival en los primeros 25′, pero en una salida fallida nos hacen el gol. De ahí en adelante nos costó mucho. Hay que seguir trabajando, no hay otra forma”, manifestó el goleador, quien llegó a la Franja desde Rosario Central de Argentina.

Por cierto, Zampedri se mostró comprensivo con la reacción de los fanáticos de la UC tras la elocuente derrota en el Clásico Universitario 197. “Es parte del fútbol, el hincha quiere ganar. ¿A qué hincha no le gusta ganar? Nosotros estamos en la cancha y tenemos que asumir responsabilidades. Al hincha nada, qué le vamos a decir”, lanzó el oriundo de Chajarí. Un adelanto de su declaración por no ganar ningún clásico esta campaña.

Zampedri y las cero victorias en clásicos de la UC este año: “Al cierre se tomarán muchas decisiones”

Fernando Zampedri sabe que terminar un año sin ganar clásicos puede redundar en algunas determinaciones del club. Pero también está plenamente a conciencia de que esos balances no serán todavía. “Ya se acabaron. Vamos a analizar los partidos en que no nos fue bien”, apuntó el ex goleador de Atlético Tucumán.

“Duele mucho no haber ganado un clásico en el año, pero el análisis lo haremos al final, cuando cierre el torneo”, aseguró el capitán de la Católica. Y complementó la idea con un mensaje que enciende la alerta. “Ahí se tomarán también muchas decisiones”, sentenció el Toro.

En general, el “9” de la UC se vio poco conectado con sus compañeros en el duelo ante la U. Es más, recriminó a Jorge Ortiz por no llegar a tiempo a definir una jugada por el costado derecho. Y quedó muy enfurecido con el árbitro, José Cabero, tras un choque con Matías Zaldivia que no fue considerado como falta.

¿Cuántos goles suma Fernando Zampedri en el Campeonato Nacional 2023?

Fernando Zampedri es el máximo artillero del Campeonato Nacional 2023: suma 16 goles, dos más que Patricio Rubio de Ñublense. El Toro también regaló 2 asistencias en 26 juegos disputados.

¿Cómo quedó la UC tras perder el Clásico Universitario?

Universidad Católica quedó en el 7° puesto de la tabla tras perder con Universidad de Chile en la edición 197 del Clásico Universitario.

