La UC comenzó con problemas por la presión alta que intentó imponer la Universidad de Chile en el Clásico Universitario 197. Le costó encontrar espacios para superar la disposición del equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino, sobre todo en la primera parte. La U venció 3-1 a la Franja y con claridad.

Nicolás Peranic (4): A los 30 segundos del encuentro ya había atajado por primera vez, aunque un tiro muy suave de Mateos. Dejó dudas en los balones aéreos, sacó bien un derechazo de Chelo Morales y tomó más de algún riesgo tan alto como innecesario con los pies muy cerca de su pórtico.

Byron Nieto (3): Estuvo impreciso en la salida, aunque tampoco participó mucho en esa faceta. Cometió un penal grande como el nuevo San Carlos de Apoquindo, pero en su defensa fue desesperadamente a detener el avance de Cordero. Un cierre en los 50′ evitó la tercera conquista del Bulla. Salió en los 65′.

Guillermo Burdisso (2): Puso en riesgo la pelota incluso cuando había claras opciones de pase. Uno de esos pases erróneos fue recriminado por Zampedri. Evidenció su lentitud con una fuerte falta a Fuentealba que motivó la roja directa al “6”.

Gary Kagelmacher (2): Tuvo problemas en la salida de balón y se dejó anticipar por Poblete en la apertura de la cuenta. Para colmo suyo, también se vio mal en la jugada del penal que derivó en el 2-0 favorable a la U e hizo una atajada a un remate de Palacios que significó otro penal y el 3-0.

Cristián Cuevas (3): Su primera intervención fue un pase al medio que terminó en los pies de Mateos, quien sacó un débil tiro a la portería antes del primer minuto. Una mano en los 17′ marcó que no estaba en el mejor día. En ofensiva casi no apareció.

Saavedra sacó la cara por los volantes de la UC en el Clásico Universitario

Ignacio Saavedra (5): El primer remate de la UC fue suyo, aunque resultó un zurdazo demasiado blando. Con el correr de los minutos, su nivel creció y le dio un par de buenísimos pases filtrados a Aravena. Cerró a Leandro Fernández en una acción que bien pudo ser el segundo gol azul. A muy poco del final, le dejó su lugar a Di Santo para buscar más que el 3-1.

Bryan Rovira (2): Cometió un foul sobre Assadi que significó una referencia sobre los movimientos del “10” de la U. En general se vio sobrepasado, como si siguiera con problemas físicos. Un error en un pase a Ortiz cerca del área cruzada derivó en el 1-0 de la U. Esta jugada fue la muestra gráfica de su desempeño.

César Pinares (2): Un taco a Saavedra y un foul recibido fue su aporte durante la primera etapa. En la segunda parte prácticamente no se hizo notar y fue sustituido en los 65′. Otro botón de muestra del pésimo 2023 que ha tenido el zurdo.

Sólo los extremos de la UC exigieron a Toselli en el Clásico Universitario

Jorge Ortiz (4): Un zurdazo suyo fue la principal complicación de Toselli durante los primeros 45′. Se ganó un gran reto de Zampedri por no aparecer a tiempo para definir.

Fernando Zampedri (3): Falló dos pivoteos y se enojó muchísimo con Ortiz por no llegar a tiempo a una jugada ofensiva por el costado derecho. Terminó enfrascado en un partido personal del que no pudo salir. ¿La muestra? El choque con Zaldivia que no fue sancionado como infracción. Dejó al Toro enfurecido pegándole al césped.

Alexander Aravena (4): Un par de desbordes alertaron a Gómez, aunque no fue tan fácil que lo encontraran, salvo por Saavedra. En los 41′ sacó un remate potente que Toselli contuvo con seguridad. Quedó centralizado en los 66′ tras la salida de Pinares. Poco para el nivel que suele mostrar.

Los suplentes de la UC generaron un remezón y el descuento

Clemente Montes (4): Reemplazó a Ortiz en el entretiempo. Y de inmediato hizo notar su velocidad con una amonestación a Casanova que provocó. En los 66′, pasó a ser extremo izquierdo.

Gonzalo Tapia (5): Quedó como wing derecho cuando reemplazó a Pinares. Metió un centro rasante y un foul. A siete minutos del final se impuso a Morales en el juego aéreo y marcó el descuento gracias a un testazo con pique a tierra.

Branco Ampuero (4): Se ubicó como lateral derecho e hizo notar su presencia en la marca. Pero como es defensor central habitualmente, en ataque prácticamente no sumó.

Franco di Santo (N/C): Entró en los 86′, demasiado tarde para gravitar.

DT Nicolás Núñez (3): Muy tardía la solución para la presión alta que impuso la Universidad de Chile en el primer tiempo. Sorprende que haya advertido los problemas físicas de Rovira y, pese al partido del mediocampista colombiano, lo haya dejado en la cancha durante 90′.

¿Cómo quedaron la U y la Católica en la tabla luego del Clásico Universitario?

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!